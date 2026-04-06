11년간 이어진 한음영재 전통음악 정기공연

미래 명인명창들의 300번째 공연 펼쳐



전통음악 꿈나무들이 주인공인 국내 유일의 정기 국악 공연이 300회를 맞았다. 크라운해태제과의 후원이 10년 넘게 이어지며 국악 인재 양성의 '등용문'으로 자리 잡았다는 평가다.

크라운해태제과는 지난 5일 서울 남산국악당 크라운해태홀에서 '영재한음(국악)회' 300회를 기념하는 특별공연을 열었다고 6일 밝혔다. 이 공연은 2015년 시작돼 매주 일요일 정기적으로 열리는 국악 무대로, 전통음악 영재들이 주인공이다.

5일 서울 남산국악당 크라운해태홀에 열린 제300회 영재한음회 특별 공연에서 최다 참여자 ‘박하현 영재(70회)’를 비롯한 ‘화동정재예술단’이 '무고'를 공연하고 있다. 크라운해태제과 제공. AD 원본보기 아이콘

'영재한음회'는 크라운해태제과가 주최하는 '모여라! 한음영재들'과 '한음 꿈나무 경연대회' 입상자들에게 대형 무대 경험을 제공하는 자리다. 지난 11년간 꾸준히 이어지며 국악 영재를 발굴·육성하는 대표 프로그램으로 자리 잡았다.

지금까지 약 9만명의 관람객이 공연을 찾았고, 누적 공연 시간은 300시간을 넘어섰다. 유치원생부터 중학생까지 1500개 팀이 단체 공연에 참여했고, 개인 출연자도 600명에 달한다. 누적 출연 인원은 1만명 수준이다. 어린이 소리단 '소리소은'은 67회로 최다 출연 기록을 세웠고, 개인으로는 화동정재예술단의 박하현이 70회 참여했다.

이날 특별공연은 평소보다 두 배 긴 120분 동안 진행됐다. 수제천 관악 협주를 비롯해 전통 춤과 판소리, 민요, 사물놀이 등 다양한 프로그램이 이어졌다. 어린 영재들이 선보인 전통 음악과 장단은 객석의 박수를 이끌어냈다.

최근에는 외국인 관람객도 늘고 있다. 전통음악을 직접 체험할 수 있는 공연 콘텐츠로 입소문을 타면서다.

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크라운해태제과 관계자는 "미래 전통음악을 이끌 한음 영재를 발굴해 정기공연의 무대 경험을 제공하고, 전통음악의 원형을 계승할 수 있도록 지원하고 있다"면서 "앞으로 영재들이 미래 국악의 주역이 될 뿐만 아니라 전통음악의 계승과 발전에 큰 역할을 하게 될 것"이라고 밝혔다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr



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