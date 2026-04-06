소상공인 금융 지원 확대

융자 45억·특별신용보증 350억 규모 편성

서울 영등포구가 중동 지역 정세 불안에 따른 경제적 파급 영향을 최소화하기 위해 '비상경제대책반'을 구성하고 대응 체계를 강화한다고 6일 밝혔다. 국제 유가 상승과 물류비 증가로 인한 지역경제 불안에 선제적으로 대응하기 위한 조치다. 대책반은 상황총괄반·소상공인 지원반·물가대책반·에너지대책반 등 4개 반으로 구성된다.

영등포구청사 전경. 영등포구 제공. AD 원본보기 아이콘

금융 지원이 핵심이다. 구는 중소기업 육성기금 융자 규모를 상반기 40억원에서 45억원으로 늘리고, 업체당 최대 2억원까지 연 1.5% 저금리로 지원한다. 담보력이 부족한 기업을 위해서는 서울신용보증재단과 협력해 전년 대비 88억원 증액한 총 350억원 규모의 특별신용보증도 실시한다.

세제 지원도 마련했다. 수출 계약 지연이나 거래 중단으로 어려움을 겪는 기업에 대해 취득세·지방소득세 등 신고납부세목의 납부 기한을 최대 6개월 연장하고, 징수유예·체납처분 유예·세무조사 연기 등을 병행 지원한다. 구청 2층 세무민원실에는 지방세 지원 전담창구도 운영한다. 중소기업 창업지원센터 입주 기업의 임대료는 30% 인하한다.

에너지 분야에서는 관내 주유소를 대상으로 가격 표시제 이행 여부를 점검하고 석유제품 매점매석 행위 신고센터를 운영한다. 전 직원을 대상으로 공공기관 승용차 5부제를 실시하고, 운휴일 해당 직원에게는 유연·재택근무를 권고한다.

물가 안정을 위해서는 대형마트와 전통시장 등 주요 생활필수품에 대해 주 1회 이상 정기 점검을 실시하고, 어르신 일자리 사업과 연계한 '물가조사단'을 운영해 불합리한 가격 인상을 모니터링한다.

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영등포구 일자리경제과장은 "중동 사태에 따라 소상공인과 중소기업은 물론 구민 생활 안정에도 차질이 없도록 행정 역량을 집중하겠다"고 말했다.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



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