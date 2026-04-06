전국 김밥 맛집 콜라보

'스프링 플리마켓' 운영

삼성물산 리조트 부문이 운영하는 에버랜드가 봄나들이 시즌을 맞아 4월 한 달간 '봄을 말아봄' 왓에버 시리즈를 진행한다.

왓에버 시리즈는 에버랜드가 매월 한 달간 선보이는 시즌 한정 이벤트로, 트렌디한 제철 먹거리와 체험 요소를 결합해 고객들에게 새로운 즐길 거리를 제공하는 월간 스페셜 프로젝트다.

에버랜드 4월 왓에버 시리즈 '봄을 말아봄' 전국 김밥 맛집 콜라보 메뉴. 삼성물산 AD 원본보기 아이콘

4월에는 봄나들이 대표 메뉴인 김밥과 감성 플리마켓을 중심으로 먹거리, 쇼핑, 체험을 아우르며 따뜻한 봄의 분위기를 오감으로 즐길 수 있는 이색 콘텐츠를 선보이고 있다.

먼저 봄나들이하면 빠질 수 없는 대표 메뉴인 김밥이 다채롭게 마련돼 테마파크에서 색다른 미식 여행을 경험할 수 있다.

에버랜드 매직타임 레스토랑에서는 제주, 강원 등 각 지역을 대표하는 로컬 맛집과의 콜라보를 통해 다양한 김밥 메뉴를 특별히 선보인다.

제주도 3대 김밥으로 꼽히는 '다정이네 김밥'과 속초 명물 명태회를 활용한 '최대섭 대박 김밥'에서는 실제 각 레스토랑에서 온 셰프가 에버랜드에서 직접 김밥을 말아줘 고객들은 현지에서와 동일한 맛의 김밥을 맛볼 수 있다.

또 에버랜드 한식 전문 조리사인 정국진 셰프가 제주도 '김만복 김밥'을 직접 방문해 전수받은 비법 레시피로 고소한 전복 내장과 계란 지단의 조합이 일품인 김밥 메뉴를 고객들에게 선보인다.

정국진 셰프의 자체 시그니처 메뉴인 충무김밥 또한 이번 이벤트 기간 동안 '꾹진이네' 매장에서 만나볼 수 있다.

알파인 레스토랑에서는 주말마다 하루 3회씩 고객들이 직접 자신만의 김밥을 완성해보는 김밥 만들기 체험 행사를 운영해 에버랜드 고객이라면 누구나 무료로 참여할 수 있다.

에버랜드 4월 왓에버 시리즈 '봄을 말아봄' 스프링 플리마켓. 삼성물산 원본보기 아이콘

알파인 빌리지 앞 축제콘텐츠존에는 튤립, 비올라, 수선화 등 향긋한 봄꽃 화분으로 꾸며져 야외 정원에 펼쳐진 장터 분위기를 자아내는 '스프링 플리마켓'이 오픈했다.

이번 플리마켓에는 패션 잡화, 가드닝 용품, 생화 등 다양한 카테고리의 감성 소품을 선보인다.

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한편 100여종 약 120만 송이 봄꽃이 만발하는 에버랜드 튤립 축제에서는 새롭게 오픈한 사파리월드 더 와일드를 비롯해 역대급 스케일의 신규 멀티미디어 불꽃쇼와 서커스 공연 등 봄시즌 콘텐츠를 풍성하게 경험할 수 있다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr



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