프리미엄 라이프스타일 상품·차량 용품 판매

제네시스는 현대백화점이 운영하는 프리미엄 온라인몰 '더현대 하이'에 브랜드 전용관 '제네시스 부티크'를 연다고 6일 밝혔다.

제네시스 부티크 판매 상품. 제네시스 AD 원본보기 아이콘

프리미엄 라이프스타일 상품과 제네시스 차량 전용 용품을 선보이는 공간으로, 차종별 맞춤형 상품을 추천하는 큐레이션 서비스를 도입해고급 자동차 용품을 찾는 운전자를 위한 전문관으로 만들었다.

키케이스와 키링, 디퓨저와 향기 카트리지, 우산 등 선물 및 일상 용도로 고객 선호도가 높은 상품부터 차량 모형, 골프용품과 같은 브랜드 경험을 확장할 수 있는 아이템을 판매한다.

이외에도 ▲차량 콘솔 트레이, 트렁크 정리함 등 수납 편의성을 높이는 제네시스 인증 차량 용품 'MFG(Made for Genesis)' 라인업 ▲독일 프리미엄 케어 브랜드 소낙스 차량 관리 용품 ▲국내 프리미엄 자동차 실내용품 브랜드 아임반 시트커버와 쿠션 등도 판매한다. 신규 오픈을 기념해 구매 고객에게는 오는 19일까지 금액에 따라 사은품을 증정하는 행사도 진행한다.

AD

제네시스 관계자는 "자동차 브랜드 최초로 백화점 온라인 플랫폼에 브랜드 전용관을 열게 됐다"며 "제네시스만의 차별화된 럭셔리 라이프스타일을 고객에게 꾸준히 선보이겠다"고 밝혔다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>