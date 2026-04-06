서울 직업교육, '로봇·AI' 중심으로 전환…"AI시대 이끌 기술 인재 육성"
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서울시교육청이 '로봇·인공지능(AI)' 중심의 직업 교육을 강화해 AI·디지털 기술 인재를 육성하기로 했다.
6일 시교육청은 '로봇 융합 인재 양성·글로벌 직업교육 확대·AX(AI 대전환) 기반 직업교육 체질 개선' 등을 골자로 한 '서울 학생 직업교육 종합계획(2026~2029)'을 발표했다.
우선 신산업 분야인 로봇과 AI를 연계한 직업교육 생태계를 조성해 학생들이 글로벌 수준의 경쟁력을 갖출 수 있도록 지원한다. '서울 학생 로봇대회' 참여 대상을 직업계고 학생에서 서울 전체 고등학생으로 확대하며, 한국로봇AI산업협회·마이크로소프트·로봇 AI 분야 대학 등 9개 협약기관과 인재를 육성할 계획이다. 또한, 로봇 분야 진로를 희망하는 직업계고 학생을 대상으로 '직업계고 AI·로봇 실무교육'을 운영해 자격증 취득부터 취업까지 연계해 지원하기로 했다. 해외 학교와 공동 수업 및 해외 기업 실무 체험을 결합한 '글로벌 현장학습' 참여 학교도 2029년까지 36개교 규모로 늘릴 방침이다.
글로벌 인재뿐만 아니라 '지역 인재' 육성에도 힘쓰기로 했다. 이를 위해 '교육-취업-정주'의 선순환 모델을 마련하겠다는 계획이다. 지역 산업 수요 맞춤형 교육 기관인 '협약형 특성화고'의 협약기업 수를 2029년까지 45개 기관으로 늘리고, 협약형 특성화고와 서울직업교육 혁신지구 운영학교의 취업 희망 학생들에게는 1인당 약 350만원 규모의 '서울미래직업계고장학금'을 지원해 미래 기술 인재로 성장할 수 있도록 뒷받침하기로 했다.
모든 산업 분야에 AI가 접목되는 AI 대전환 시대를 맞아 특성화고 교육과정을 근본적으로 개편한다. 생성형 AI 도구를 활용해 실무 생산성을 높이는 'AX 중점 특성화고'는 올해 5개교를 시작으로 2029년까지 총 20개교로 확대해 서울 직업교육의 표준 모델로 정착시킬 예정이다.
교육 연구 인프라 구축도 본격화된다. 내년 서울반도체고가 마이스터고로 전환되는 데 이어 매년 첨단산업 분야 마이스터고를 1곳씩 확대하고, 서울과학기술대와 함께 '첨단공동교육연구센터'를 2030년 상반기까지 건립한다.
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김천홍 서울시 교육감 권한대행은 "이번 종합계획은 서울의 직업교육이 AI 시대의 주역으로 도약하는 중요한 전환점이 될 것"이라며 "적성에 따라 주도적으로 진로를 설계하고 조기에 사회의 핵심 인재로 성장할 수 있도록 아낌없이 지원하겠다"고 말했다.
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