서울 직업교육, '로봇·AI' 중심으로 전환…"AI시대 이끌 기술 인재 육성"

서울시교육청이 '로봇·인공지능(AI)' 중심의 직업 교육을 강화해 AI·디지털 기술 인재를 육성하기로 했다.

6일 시교육청은 '로봇 융합 인재 양성·글로벌 직업교육 확대·AX(AI 대전환) 기반 직업교육 체질 개선' 등을 골자로 한 '서울 학생 직업교육 종합계획(2026~2029)'을 발표했다.

우선 신산업 분야인 로봇과 AI를 연계한 직업교육 생태계를 조성해 학생들이 글로벌 수준의 경쟁력을 갖출 수 있도록 지원한다. '서울 학생 로봇대회' 참여 대상을 직업계고 학생에서 서울 전체 고등학생으로 확대하며, 한국로봇AI산업협회·마이크로소프트·로봇 AI 분야 대학 등 9개 협약기관과 인재를 육성할 계획이다. 또한, 로봇 분야 진로를 희망하는 직업계고 학생을 대상으로 '직업계고 AI·로봇 실무교육'을 운영해 자격증 취득부터 취업까지 연계해 지원하기로 했다. 해외 학교와 공동 수업 및 해외 기업 실무 체험을 결합한 '글로벌 현장학습' 참여 학교도 2029년까지 36개교 규모로 늘릴 방침이다.

글로벌 인재뿐만 아니라 '지역 인재' 육성에도 힘쓰기로 했다. 이를 위해 '교육-취업-정주'의 선순환 모델을 마련하겠다는 계획이다. 지역 산업 수요 맞춤형 교육 기관인 '협약형 특성화고'의 협약기업 수를 2029년까지 45개 기관으로 늘리고, 협약형 특성화고와 서울직업교육 혁신지구 운영학교의 취업 희망 학생들에게는 1인당 약 350만원 규모의 '서울미래직업계고장학금'을 지원해 미래 기술 인재로 성장할 수 있도록 뒷받침하기로 했다.

모든 산업 분야에 AI가 접목되는 AI 대전환 시대를 맞아 특성화고 교육과정을 근본적으로 개편한다. 생성형 AI 도구를 활용해 실무 생산성을 높이는 'AX 중점 특성화고'는 올해 5개교를 시작으로 2029년까지 총 20개교로 확대해 서울 직업교육의 표준 모델로 정착시킬 예정이다.

교육 연구 인프라 구축도 본격화된다. 내년 서울반도체고가 마이스터고로 전환되는 데 이어 매년 첨단산업 분야 마이스터고를 1곳씩 확대하고, 서울과학기술대와 함께 '첨단공동교육연구센터'를 2030년 상반기까지 건립한다.

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김천홍 서울시 교육감 권한대행은 "이번 종합계획은 서울의 직업교육이 AI 시대의 주역으로 도약하는 중요한 전환점이 될 것"이라며 "적성에 따라 주도적으로 진로를 설계하고 조기에 사회의 핵심 인재로 성장할 수 있도록 아낌없이 지원하겠다"고 말했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr



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