대표협의회서 수업·평가 개선 등 현장 아이디어 쏟아져



교육감과 정책 논의 토크콘서트, “학생 참여가 변화 동력”

부산지역 고등학생 대표들이 한자리에 모여 학교 현안을 진단하고 교육정책을 직접 제안하는 소통의 장이 마련됐다.

학생 주도의 자치 역량을 바탕으로 '현장 중심 교육 변화'를 이끌겠다는 움직임이 본격화되고 있다.

부산시교육청은 지난 4일 연제구 교육연수원에서 고등학생 대표 170여명이 참여한 '2026년 고등학생대표협의회'를 개최했다. 이번 협의회는 학생회 대표들이 학생 자치 우수 사례를 공유하고, 학교 현안을 학생 시각에서 분석해 실질적인 정책 대안을 제시하는 참여형 프로그램으로 진행됐다.

부산시교육청이 지난 4일 연제구 교육연수원에서 고등학생 대표 170여명이 참여한 '2026년 고등학생대표협의회'를 개최하고 있다. 부산교육청 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 오전에는 협의회 출신 선배인 이화여자대학교 박시은 학생이 특강을 맡아 학생 자치활동 경험을 공유했다. 참가 학생들은 실제 운영 사례를 통해 학생회 활동의 방향성과 리더십 역량을 구체적으로 이해하는 시간을 가졌다.

이어진 분임 토의에서는 참가자들이 8개 그룹으로 나뉘어 '학생 자치 및 학생회 발전 방안'을 주제로 심도 있는 논의를 펼쳤다. 특히 ▲수업과 평가 방법 개선 ▲자기주도 학습 역량 강화 ▲학생 주도 학교문화 조성 등 핵심 의제를 중심으로 현장 적용이 가능한 다양한 아이디어가 도출됐다.

오후에는 김석준 교육감과 함께하는 토크콘서트가 열려 학생들과의 직접 소통이 이어졌다. 학생들은 토의 결과를 바탕으로 정책 제안을 전달했고, 교육감은 이에 대해 구체적인 답변과 함께 공감을 표하며 격려를 보냈다.

부산교육청은 이번 협의회에서 제시된 의견을 관련 부서에 전달해 정책 반영 가능성을 검토하고, 향후 교육정책 수립 과정에 적극 반영할 계획이다.

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김석준 교육감은 "학생들이 스스로 문제를 고민하고 해결책을 찾아가는 과정이 곧 학생 자치의 핵심"이라며 "현장의 창의적인 제안이 부산 교육 변화를 이끄는 실질적인 동력이 되도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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