아파트 199가구·오피스텔 35실 규모

트램 공업로타리역 등 교통 호재 눈길

한국토지신탁은 울산시 남구 신정동 673-1에 건립하는 주상복합 '문수로 라티에르 673'을 이달 중 분양한다.

한국토지신탁이 이달중 울산 남구 신정동에서 분양 예정인 '문수로 라티에르 673' 조감도. 한국토지신탁 제공 AD 원본보기 아이콘

금강종합건설이 시공을 맡는 '문수로 라티에르 673'은 지하 6층~지상 35층 2개 동으로, 아파트 199가구와 오피스텔 35실 등으로 구성된다.

아파트는 전용면적별로 ▲84㎡A 60가구 ▲84㎡B 15가구 ▲84㎡C 62가구 ▲104㎡ 62가구 등이다. 오피스텔은 전용 110㎡ 단일 면적으로 설계됐다.

단지는 신정동, 옥동 등 울산 중심 생활권과 가깝다. 주변에는 백화점과 병원 등을 비롯한 다양한 생활편의시설이 갖춰져 있다.

오는 2029년 개통을 목표로 추진 중인 울산 트램 1호선 공업로터리역 바로 앞이어서 교통 호재도 기대된다. 울산 트램 1호선은 동해선 태화강역에서 남구 무거동 신복교차로까지 총길이 10.9㎞ 구간에 정거장 15개소를 신설하는 사업이다. 주변에 고속 및 시외버스터미널을 비롯해 4개의 버스정류장과 택시승강장이 있으며, KTX가 정차하는 동해선 태화강역도 가깝다.

주변에는 울산여고, 울산서여중, 학성중, 학성고, 신정고 등이 있으며 옥동 학원가도 가까워 교육 여건도 양호하다. 인근에는 364만㎡ 규모의 울산대공원을 비롯해 남산근린공원, 태화강국가정원 등이 있다.

2023년 산업통상자원부로부터 이차전지 특화단지로 지정된 울산미포국가산업단지도 가까워 배후 수요도 풍부한 편이다. 이곳에는 현대모비스, 모트라스, S-OIL, SK케미칼, 코오롱인더스트리 등의 기업이 입주해 있다.

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회사 측은 가구당 1.5대의 주차공간을 제공한다. 각 세대에는 개방감을 극대화하기 위해 난간 없는 입면분할창을 적용했다. 공기청정환기시스템과 스마트 루버 창호를 도입해 채광 및 통풍 효과를 높인 것도 특징이다.

정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



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