[오늘의신상]오일과 폼세안 '한 번에' …에이지투웨니스 ‘올인원 클렌저’

허니 오일→폼 변환으로 자극 줄여

마누카꿀·11중 히알루론산 함유

민감·여드름 피부도 사용 가능

애경산업 애경산업 close 증권정보 018250 KOSPI 현재가 14,050 전일대비 190 등락률 -1.33% 거래량 50,733 전일가 14,240 2026.04.06 12:42 기준 관련기사 [Why&Next]애경산업 품은 태광…'사돈' 롯데와 홈쇼핑 전쟁 애경산업, 태광 품으로…화장품 비중 50% 확대 '체질 전환' 애경산업, 유럽 공략 본격화…'코스모프로프 볼로냐' 참가 전 종목 시세 보기 의 화장품 브랜드 'AGE20'S(에이지투웨니스)'는 오일과 폼 세안을 한 번에 해결할 수 있는 '필 라이크 허니 오일 투 폼 클렌저'를 6일 선보였다.

이 제품은 쫀득한 허니 오일 제형이 물과 만나면 풍성한 거품으로 변하는 것이 특징이다. 메이크업과 노폐물을 녹여내는 오일 클렌징과 마무리 세정을 담당하는 폼 클렌징을 한 번에 구현해, 이중 세안 과정에서 발생할 수 있는 피부 자극을 줄였다는 설명이다. 세안 후에는 끈적임 없이 산뜻한 마무리감을 제공한다.

보습 성분도 강화했다. 피부 결 정돈에 도움을 주는 마누카꿀과 함께 11중 히알루론산을 함유해 세안 후에도 피부가 건조해지지 않는데 초점을 맞췄다. 또한 민감성 피부 자극 테스트와 눈시림 저자극 테스트를 완료했으며, 모공을 막지 않는 논코메도제닉 테스트까지 통과해 여드름성 피부도 부담 없이 사용할 수 있도록 설계됐다.

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사용 방법은 물기가 있는 얼굴에 오일 제형을 부드럽게 롤링해 메이크업과 노폐물을 녹인 뒤, 물을 더해 거품을 생성해 세안하면 된다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



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