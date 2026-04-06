관광·공장·식품 3개 분야 지정

서울 성동구가 여러 부서에 걸친 복합민원을 한 번에 해결할 수 있도록 전담 공무원이 처음부터 끝까지 관리하는 '민원 매니저' 제도를 시범 도입한다고 6일 밝혔다. 행정안전부의 원스톱 행정서비스 추진 정책에 발맞춘 조치다.

성동구는 복합민원을 한 번에 해결하도록 돕는 ‘민원 매니저’를 시범 도입한다. 사진은 성동구청 1층 행복민원실 내 허가민원 창구 모습. 성동구 제공. AD 원본보기 아이콘

민원 매니저는 인허가 및 관계 기관 협의가 복잡하게 얽힌 민원을 접수부터 최종 처리까지 전 과정을 총괄하는 전담 공무원이다. 그동안 민원인이 직접 여러 부서를 찾아다녀야 했던 불편을 줄이고 원스톱 처리에 대한 구민 체감도를 높이기 위해 마련됐다.

구는 관광·체육, 공장, 식품 3개 분야의 민원 매니저를 지정해 구청 1층 행복민원실 허가민원팀에 배치했다. 관광숙박업 사업계획승인 및 등록, 공장설립 승인, 식품 영업 등록 등 주요 복합민원은 상담부터 접수·처리까지 민원 매니저와 일괄 진행할 수 있다.

시범 운영은 이달부터 9월까지 6개월간 이뤄진다. 구는 운영 기간 동안 민원 처리 기간 단축 효과와 구민 만족도를 분석하고 전문 기관 평가 등을 거쳐 제도를 보완해 나갈 방침이다.

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구 관계자는 "민원 매니저 제도를 통해 복합민원 처리 과정이 보다 간소화되고 구민 편의가 크게 향상될 것으로 기대한다"며 "구민의 눈높이에서 신속하고 편리한 행정 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



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