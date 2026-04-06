AI 기반 자동배차 방식 전면 전환

생산성 향상으로 라이더 소득·고객 경험 동시 개선

배달대행 플랫폼 부릉은 차세대 인공지능(AI) 자동배차 시스템 '부릉플러스'를 도입한다고 6일 밝혔다.

부릉플러스는 배달 주문 접수 시 픽업 위치, 배송지 위치, 라이더 위치, 이동 동선, 배달완료 예정시간 등을 AI가 실시간으로 분석해 여러 배달주문을 묶어 최적의 배송경로로 연결하는 AI 기반 자동배차 시스템이다.

이를 통해 부릉플러스는 기존 배차 방식의 비효율을 개선했다. 배달대행사에서 주로 이용해온 기존 배차 방식은 라이더별 선호에 따라 선별적으로 배달주문을 수락해 비선호 배달주문의 품질 하락, 비숙련 라이더의 소득 저하 등 비효율 문제가 있었다.

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부릉플러스는 지역별 전체 운영 최적화에도 초점을 맞췄다. 국내 주요 주문 플랫폼의 AI 배차 시스템이 '배달 건별 효율화'에 중점을 둬 주문 발생 시점의 가장 효율적인 주문 처리에 집중했다면, 부릉플러스는 요일·시간대별 물동량과 라이더 가용성을 반영해 배차 전략을 설계하고 전체 서비스 품질을 안정적으로 유지한다는 설명이다.

실제 현장 적용에서도 성과가 확인됐다. 부릉이 서울 중랑구 일대에서 3주간 실증 운영한 결과, AI 자동배차 적용 지역의 배달 품질이 크게 향상됐다. 전체 배달주문의 40분 내 배달완료율은 도입 이전에 비해 15%포인트 개선됐고 특히 부릉의 주요 고객인 법인고객의 경우 약정된 서비스 품질 달성률이 98% 수준에 도달했다. 부릉은 이달부터 올해 말까지 부릉플러스 적용 지역을 수도권 및 광역시를 중심으로 약 80곳까지 확대하고, 내년까지 전면 전환을 완료할 계획이다.

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김형설 부릉 대표는 "기존 배달대행업계의 서비스 품질이 국내 주요 주문 플랫폼과 격차가 있었던 것이 사실"이라며 "AI 자동배차 시스템인 '부릉플러스'를 기반으로 시장 경쟁력을 대폭 끌어올려 부릉이 배달대행 시장의 유일한 대안이 되도록 만들겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



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