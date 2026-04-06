경영안정·재기자금 조기 집행… 울산페이 캐시백 13% 확대



포장재 구입비 최대 20만원…금융·소비·현장지원 ‘삼각 대응’

울산시가 민생경제 대응 긴급회의 후속 조치로 소상공인 긴급 지원 대책을 마련하고 본격 추진에 나섰다.

대외 불확실성 확대 속에서 자금 지원과 소비 진작을 동시에 추진하는 '투트랙 전략'으로 지역경제 회복에 속도를 낸다는 구상이다.

핵심은 총 690억원 규모의 긴급 소상공인 특례보증이다. 울산경남은행이 울산신용보증재단에 40억원을 출연해 재원을 마련하고, 이를 바탕으로 업체당 최대 1억원 한도의 보증과 우대금리를 지원한다. 자금 조달에 어려움을 겪는 소상공인들에게 실질적인 금융 숨통을 틔워줄 것으로 기대된다.

자금 지원도 앞당긴다. 당초 5월 예정이던 경영안정자금 250억원과 재기지원자금 50억원 등 총 300억원을 4월로 조기 집행한다. 업체당 최대 8000만원까지 지원되며, 여성·청년·장애인 기업과 모범장수기업에는 추가 혜택도 제공된다.

소비 진작 정책도 병행한다. 울산시는 울산페이 환급(캐시백) 비율을 기존 10%에서 13%로 확대하고, 시행 시기도 4월로 앞당긴다. 오는 4월 13일부터 8월 12일까지 적용되며, 월 30만원 사용 시 최대 3만 9000원의 혜택을 받을 수 있다.

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현장 부담 완화를 위한 맞춤 지원도 눈에 띈다. 최근 나프타 가격 상승에 따른 포장재 비용 급등에 대응해 요식업 소상공인 약 500개 사를 대상으로 최대 20만원의 포장재 구입비를 지원한다. 배달·포장 비중이 높은 업종의 경영 부담을 덜기 위한 조치다.

울산시는 이번 대책을 통해 금융 지원, 소비 촉진, 현장 비용 절감까지 아우르는 종합 대응 체계를 구축했다는 평가다. 시 관계자는 "대외 변수로 어려움을 겪는 소상공인의 경영 부담을 줄이고, 실질적인 매출 회복으로 이어질 수 있도록 정책 효과를 높여 나가겠다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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