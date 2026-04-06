심사지원시스템 개선, 점수 직접 확인 가능



정보공개 절차 간소화·행정 부담 경감 기대

부산시교육청이 방과후강사 선발 과정의 투명성을 높이고 행정절차를 간소화하기 위해 시스템 개선에 나섰다.

부산교육청은 '방과후학교 심사지원시스템'을 개선해 이달부터 방과후강사가 별도의 신청 없이 자신의 제안서 평가 점수를 직접 확인할 수 있도록 했다고 전했다.

그동안 강사들은 제안서 심사 결과 총점을 별도로 안내받지 못해 합격 여부만으로 평가 수준을 가늠해야 했다. 특히 점수를 확인하기 위해서는 정보공개 청구 절차를 거쳐야 하는 불편이 있어 현장의 부담이 컸다.

이에 교육청은 시스템을 개선해 강사가 로그인만으로 1차 제안서 평가 점수를 확인할 수 있도록 조치했다. 개선에 앞서 법률 검토를 통해 개인정보 보호와 공정성 측면에서도 문제가 없음을 확인했다.

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이번 조치는 단순한 정보 제공을 넘어 심사 과정의 투명성과 청렴도를 높이고, 정보공개 청구 감소 등 행정 효율성 제고에도 기여할 것으로 기대된다.

김석준 교육감은 "현장의 목소리를 반영한 적극행정의 하나로 강사의 정보 접근성을 높이고 불필요한 절차를 줄였다"며 "방과후 프로그램 운영의 투명성과 효율성을 높이기 위한 제도 개선을 지속해 나가겠다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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