신세계푸드 보앤미, 프렌치 정통 디저트 출시

14일까지 신세계百 강남점 팝업 운영

신세계푸드는 베이커리 '보앤미(BO&MIE)'가 신메뉴 '바크슈'를 출시했다고 6일 밝혔다. 한 입에 다양한 식감을 즐길 수 있는 제품이 새로운 소비 트렌드로 자리 잡고 있다는 판단에서다. 최근 디저트 업계에서는 '두쫀쿠', '버터떡'처럼 서로 다른 식감을 결합한 제품들이 잇따라 인기를 끌고 있다.

3일 서울 서초구 신세계백화점 강남점 스위트 파크 내 보앤미 팝업 매장에서 모델들이 디저트 ‘바크슈(바삭한 크림 슈)’를 소개하고 있다. 신세계푸드의 보앤미가 선보인 ‘바크슈’는 프렌치 정통 슈에 캐러멜 코팅을 더해 바삭함을 강화하고, 진하고 깊은 풍미의 3가지 맛(바닐라, 쇼콜라, 말차) 크림을 가득 채워 넣어 한 입에 바삭함과 부드러움 두 가지 식감을 동시에 즐길 수 있는 것이 특징이다. 신세계푸드 제공 AD 원본보기 아이콘

'바크슈'는 프랑스 전통 슈를 기반으로 한 제품이다. 브라운 슈가와 버터를 더한 뒤 캐러멜 코팅을 입혀 겉은 바삭하고 속은 부드러운 식감을 강조했다. 내부에는 초콜릿, 바닐라, 말차 등 세 가지 크림을 채웠다. 프랑스 발로나 코코아와 누텔라를 활용한 쇼콜라 크림, 마다가스카르산 바닐라빈을 넣은 바닐라 크림, 제주산 말차를 활용한 말차 크림이다.

가격은 10입 9900원, 15입 1만4500원이다. 보앤미는 신제품 출시를 기념해 오는 14일까지 신세계백화점 강남점 지하 1층 '스위트파크'에서 팝업 매장을 운영한다.

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신세계푸드 관계자는 "최근 다양한 식감을 동시에 즐기는 디저트 트렌드에 맞춰 보앤미만의 새로운 메뉴를 선보이게 됐다"며 "앞으로도 감각적인 베이커리 메뉴를 지속적으로 출시하며 고객 만족도를 높여 나갈 것"이라고 말했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr



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