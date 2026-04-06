경기 수원시가 오는 9일 오후 2시부터 5시까지 수원컨벤션센터 전시홀에서 '2026 수원시 일자리박람회'를 개최한다.

이날 행사에는 50여 기업이 참여해 구직자를 대상으로 일대일 현장 면접을 하고, 300명을 채용한다. 일자리를 찾는 수원 시민은 누구나 참가할 수 있다.

기업이 구직자와 면접하는 채용관, 15개 일자리 관련기관 취업 정보를 제공하는 취업정보관을 운영한다.

특화산업(첨단·제조·복지) 중심의 산업별 채용관, 취업배려계층(경력보유여성·장애인 등) 맞춤형 채용관에서 현장 면접을 한다.

수원시는 부대행사로 ▲인공지능(AI) 기업매칭 ▲인공지능 모의 면접 ▲뷰티 인공지능 분석 ▲면접 메이크업 컨설팅 ▲이력서 사진촬영 ▲취업 타로 등을 운영한다.

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이날 오후 3시에는 수원컨벤션센터 회의실에서 반도체 분야 현직자가 '성공적인 취업전략'을 주제로 특강을 한다.

사전 행사로 오전 10시부터 두 시간 동안 직업계고 학생을 대상으로 취업역량강화 프로그램을 운영한다. 프로그램은 일대일 실전면접 클리닉(28개 부스), 인공지능 프롬프트 엔지니어링 특강, 멘토링 프로그램 '아주 나이스(AJOU NICE)한 만남' 등이다.

참여 기업은 수원시 홈페이지(www.suwon.go.kr) 검색창에서 '2026 수원시 일자리박람회'를 검색해서 확인할 수 있다.

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수원시 관계자는 "이번 박람회에서는 특화산업 중심의 일자리 매칭으로 구직자들에게 실질적인 채용 기회를 제공할 것"이라며 "사전 행사인 직업계고 학생 대상 취업 지원 프로그램으로 학생들이 취업 준비 과정에서 필요한 실전 역량을 강화하도록 지원하겠다"고 말했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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