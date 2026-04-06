작년 매출 2092조…1000곳 중 613곳↑

'1조 클럽' 255곳·'10조 클럽' 40곳

삼성전자 매출 238조, 역대 최고치 경신

지난해 국내 1000대 상장사의 개별(별도) 기준 매출이 사상 처음으로 2000조원을 넘어선 것으로 나타났다. 2008년 1000조원대에 진입한 이후 17년 만이다.

6일 기업분석전문 한국CXO연구소에 따르면 '1996~2025년 국내 1000대 상장사 매출 현황' 분석 결과, 지난해 전체 매출은 2092조원으로 집계됐다. 전년(1997조원) 대비 약 95조원(4.8%) 증가한 규모다. 조사 대상 1000곳 중 613곳이 매출 증가세를 보이며 매출액 규모가 전반적으로 확대됐다.

연도별로 보면 1996년 390조원 수준이던 매출은 2008년 1197조원으로 처음 1000조원을 돌파했다. 이후 2018년 1500조원대에 진입했으며, 2023년 감소세를 보인 뒤 지난해 처음 2000조원대를 넘어섰다.

2025년 1000대 상장사 매출 분석. 한국CXO연구소 AD 원본보기 아이콘

삼성전자는 지난해에도 매출 1위를 유지하며 존재감을 이어갔다. 삼성전자의 지난해 별도 기준 매출은 238조원을 넘어서며 역대 최고치를 기록했고, 연결 기준 매출도 333조원대로 사상 최대를 경신했다. 삼성전자는 2002년 이후 24년 연속 매출 1위를 지켰다. 지난해 1000대 기업 전체 매출에서 차지하는 비중은 약 11.4% 수준이다.

매출 1조원 이상 '1조 클럽' 기업은 255곳으로 집계됐다. 전년보다 늘어난 수준으로, 특히 광동제약, 에이피알, 실리콘투 등이 새롭게 이름을 올렸다. 매출 10조원 이상 기업도 40곳으로 역대 최다를 기록했다. 삼성중공업, 고려아연도 지난해 10조 클럽에 입성했다.

1조 클럽 중에선 개별 기업별로는 SK하이닉스가 전년 대비 31조원 이상 매출이 늘며 가장 큰 증가폭을 보였다. 반면 일부 배터리·건설·화학 기업은 매출이 감소한 것으로 나타났다. 지난해 매출 상위 기업 순위는 삼성전자에 이어 한국전력공사, SK하이닉스, 현대차, 기아 순으로 나타났다.

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오일선 한국CXO연구소 연구소장은 "지난해 국내 상장사 1000대 기업의 매출이 2000조 원대에 진입한 것은 새로운 외형 성장의 분기점을 맞았다는 점에서 의미가 크다"며 "향후 국내 상장사 중 2~3년 사이 별도 기준 매출 100조 원을 넘는 '매출 100조 클럽'에 삼성전자를 제외하고도 2~3곳이 추가로 진입할 가능성이 높다"고 전망했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr



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