강풍에 30m 나무 쓰러져

10대 소녀 1명도 부상

독일에서 부활절을 맞아 달걀 찾기 놀이를 즐기던 주민들이 강풍에 쓰러진 나무에 깔려 숨지는 비극적인 사고가 발생했다.

5일(현지시간) NDR 방송 등 현지 매체에 따르면 이날 오전 11시께 독일 북부 슐레스비히홀슈타인주 미텔앙겔른의 숲에서 높이 약 30m의 나무가 강풍에 쓰러지며 사람들을 덮쳤다는 신고가 접수됐다. 구조 당국은 이 사고로 21세 여성과 이 여성의 10개월 된 딸, 16세 여성 등 총 3명이 목숨을 잃었다고 밝혔다. 함께 있던 18세 여성 1명도 상처를 입어 인근 병원으로 옮겨졌으며, 다행히 생명에는 지장이 없는 상태로 알려졌다.

부활절 달걀. 사진은 기사 중 특정 표현과 무관. 픽사베이 AD 원본보기 아이콘

피해자들은 인근 아동·청소년 복지시설인 '슈테르니파르크' 소속 일행 약 50명과 함께 부활절을 맞아 숲속에 숨겨둔 달걀 찾기 놀이를 하던 중이었다고 현지 매체들은 전했다.

사고 당시 해당 지역에는 시속 55~75㎞의 강풍이 예보됐으며, 지형에 따라 시속 90㎞에 달하는 강력한 돌풍이 불기도 했다. 실제로 이날 하루 동안 강풍 관련 신고만 40여 건 넘게 접수된 것으로 파악됐다.

경찰은 사고가 난 나무의 내부가 이미 썩어 있었는지, 해당 구역에 위험을 알리는 사전 경고문이 설치돼 있었는지 등 정확한 사고 원인과 안전 관리 적절성 여부 등을 조사하고 있다.

AD

한편 부활절은 예수 그리스도의 부활을 기념하는 기독교의 축일이다. 유럽과 미국에서는 부활절에 생명의 상징이라는 달걀과 관련된 장식을 하거나, 달걀 요리를 먹는 것 등이 일반적이다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>