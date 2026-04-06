코트라·IBK기업은행, 중소기업 해외진출 지원 맞손
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대한무역투자진흥공사(이하 코트라)와 IBK기업은행이 중소기업 해외진출 지원을 위해 손을 잡았다.
앞서 코트라와 IBK기업은행은 지난 3일 코트라 본사에서 중소기업 해외시장 진출 지원을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.
강상엽 코트라 부사장 겸 중소중견기업본부장(오른쪽)과 권오삼 IBK기업은행 기업고객그룹장(왼쪽)이 3일 코트라에서 국내기업 지원을 위한 업무협약(MOU)을 체결 후 기념 촬영을 하고 있다. 대한무역투자진흥공사
양 기관은 이번 협약을 통해 우리 중소기업의 글로벌화 및 수출 확대에 힘을 모으기로 했다. 코트라의 전 세계 86개국 132개 해외무역관과 IBK기업은행의 금융·비금융 지원 프로그램을 결합해 수출 효과를 높이겠다는 것이다.
본 협약을 통해 글로벌 통상 환경 변화로 어려움을 겪는 수출 유망기업에 보다 촘촘한 지원망을 제공하기로 했다. 구체적인 협력 사항으로 ▲해외지사화사업을 통한 중소기업 수출지원 ▲기업 수출애로 해소를 위한 상호 협력 등이 포함됐다. 특히 최근 1년간 수출실적 100만 달러 이상 기업 중 기업은행이 추천한 40여개 기업을 대상으로 지사화 사업을 집중지원 한다.
해외지사화사업은 코트라 해외무역관이 현지에 지사가 없는 중소·중견기업의 지사 역할을 대행하며 해외시장 진출 및 수출을 맞춤형으로 지원하는 사업이다.
이번 협약으로 우수한 역량을 보유하고도 해외 네트워크가 부족해 해외 마케팅에 어려움을 겪는 수출기업들이 코트라 해외무역관 전담 직원의 도움으로 수출 경쟁력을 높일 수 있을 것으로 기대된다.
권오삼 IBK기업은행 기업고객그룹장은 "코트라의 글로벌 네트워크를 활용해 중소기업이 해외시장에 효과적으로 진출할 수 있을 것으로 기대한다"며 "앞으로도 금융·비금융 지원을 연계한 생산적 금융을 통해 정책 금융기관으로서 중소기업의 수출 경쟁력 강화와 지속적인 성장을 적극 지원하겠다"고 말했다.
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강상엽 코트라 부사장 겸 중소중견기업본부장은 "글로벌 통상환경이 급변하는 가운데 우리 기업은 해외 네트워크 확보 및 금융 지원이 절실하다"며 "기업은행과 협력을 통해 중소기업 해외 진출 효과를 높이겠다"고 강조했다
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