영유아 초등학교 형제·자매도 대상

서울 최초 초등생 대상 야간 키움센터 운영

서울 양천구(구청장 이기재)가 야간 돌봄 공백을 해소하기 위한 '양천형 밤샘 긴급돌봄 서비스'를 확대 운영한다고 6일 밝혔다. 긴급돌봄 어린이집을 기존 23개소에서 27개소로 늘리고, 올해부터는 영유아의 초등학교 형제·자매까지 함께 맡길 수 있도록 대상을 확대했다.

‘양천형 밤샘 긴급돌봄 키움센터’ 연합 현판식에서 이기재 양천구청장(앞줄 중앙)과 관계자들 모습. 양천구 제공. AD 원본보기 아이콘

'양천형 밤샘 긴급돌봄 어린이집'은 12개월 이상 7세 이하 미취학 영유아를 대상으로 저녁 7시 30분부터 다음 날 오전 7시 30분까지 운영되며, 아동 1명당 최대 80시간까지 이용할 수 있다.

양육자의 야근·출장·질병 등 갑작스러운 사정으로 돌봄이 필요한 가정이 주요 대상이다. 긴급 신청 가능 시간도 당일 저녁 7시에서 9시로 늦춰 이용 편의를 높였으며, 응답소(120) 유선 신청으로 접수 절차도 간소화했다.

특히 양천구는 관내 '우리동네 키움센터' 9개소와 운영협약을 맺고 서울시 최초로 초등학생(6~12세)을 대상으로 한 밤샘 긴급돌봄도 시작한다. 운영시간은 밤 8시부터 다음 날 아침 8시까지며, 당일 오후 7시까지 가까운 키움센터에 신청하면 된다.

구는 서비스 신뢰도를 높이기 위해 '시설 인증제'를 도입하고 인증 현판을 부착하기로 했다. 어린이집 안전공제회 특약 가입도 추진해 사고에 대비한 안전망을 갖출 계획이다.

양천구는 2023년 전국 최초로 밤샘 긴급돌봄 어린이집을 도입한 이래 꾸준히 제도를 발전시켜 왔다. 지난해에는 여성 경력 단절 문제 해소에 기여한 공로로 양성평등정책대상 행정안전부 장관상을 수상했다.

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신월동에서 9세 초등생과 5세 아이를 키우는 맞벌이 육아맘 김모씨는 "한 달에 두세 번은 밤 근무가 겹치는데 그때마다 아이들을 맡길 곳이 없어 난감했다"며 "올해부터 초등학생인 첫째도 함께 맡길 수 있게 돼 심리적으로 큰 안정을 느낀다"고 말했다.

이기재 양천구청장은 "교육특구인 양천구는 보육을 교육의 출발점으로 생각하고 돌봄 공백 해소를 핵심 과제로 추진하고 있다"며 "부모는 안심하고 아이는 안전한 24시간 빈틈없는 보육 환경을 완성해 나가겠다"고 말했다.

’양천형 밤샘 긴급돌봄 어린이집‘ 보육실 모습. 양천구 제공. 원본보기 아이콘

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



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