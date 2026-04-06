삼성화재, '365-24 신속 지급' 보험금 보상 시스템 구축

청구부터 지급까지 평균 10분 이내 단축

'모니모' 연계로 서류 없이 간편청구

디지털 보상 혁신 가속화

# 서울시 동작구에 거주하는 강 모(53) 씨는 최근 점심 식사 후 엘리베이터에서 며칠 전 허리 통증으로 치료받은 의료비를 삼성화재에 청구했다. 이후 사무실에 도착해 자리에 앉자마자 휴대전화 알림이 울렸다. 청구한 보험금이 이미 계좌로 지급됐다는 안내였다. 강 씨는 "보험금 지급 방식이 완전히 달라졌다"고 말했다.

삼성화재는 5일 강씨 사례처럼 보험금 청구 신속 지급이 가능한 365일·24시간 실시간 보상 체계를 구축하고 고도화했다고 6일 밝혔다.

실손보험 청구 전산화를 기반으로 보험금 청구부터 지급까지 소요 시간을 기존 수시간에서 길게는 수일까지 걸리던 수준에서 평균 10분 이내로 단축한 것이다.

실손보험 청구 전산화 플랫폼(실손24)을 통해 접수된 삼성화재 청구 건은 별도 심사가 필요 없는 경우 자동 심사 및 신속 지급이 가능하다. 이 과정에서 사고 정보 입력이 자동화되고 사고 내용과 진료 내역, 약제 정보 등을 실시간으로 연계·분석해 사전에 설정된 기준에 따라 심사 결과를 도출한다. 이를 통해 지급 속도를 획기적으로 끌어올리는 동시에, 지급 과정에서 발생할 수 있는 오류 가능성도 크게 낮췄다.

특히 삼성화재는 올해 1월 삼성금융 통합 플랫폼 '모니모'와 실손24를 연계해 별도 앱 설치 없이도 서류 제출 없이 간편하게 실손보험 청구가 가능하도록 했다.

현재 실손24를 통한 청구는 삼성화재 전체 실손보험 청구 건수의 약 5% 수준이나, 초고속 자동보상 체계를 통해 월 약 2만7000건(2.3%)이 청구 즉시 신속히 지급되고 있다.

다만 실손보험 청구 전산화는 아직 도입 초기 단계로, 요양기관과 EMR(전자진료기록) 업체 참여 확대가 향후 활성화의 핵심과제로 꼽힌다. 현재 실손24의 요양기관 연계율은 약 28% 수준으로 이용 비중은 제한적이나, 참여 기반이 확대될 경우 고객의 체감 속도와 편의성은 더욱 개선될 것으로 기대된다.

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삼성화재 관계자는 "고객이 체감하는 보험의 가치는 '빠른 보상'에서 시작된다"며 "초고속 자동 보상 체계를 지속 고도화해 보다 신속하고 간편한 보험금 지급 서비스를 제공해 나가겠다"고 밝혔다.

김민영 기자 argus@asiae.co.kr



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