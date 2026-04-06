성내현대·상일동 빌라단지 두 사업 적용

구역 지정 2027년 1월→올해 7월로

서울 강동구(구청장 이수희)가 재건축 정비구역 지정 절차에 '행정절차 동시 추진' 방식을 도입해 사업 기간을 6개월 이상 단축한다고 6일 밝혔다. '성내현대아파트 재건축정비사업'과 '상일동 빌라단지 통합재건축정비사업'이 첫 적용 대상이다.

성내현대아파트 조감도(안). 강동구 제공. AD 원본보기 아이콘

재건축사업의 정비구역 지정은 관련부서 협의, 주민공람, 구의회 의견청취, 정비구역 지정 고시 순으로 진행된다. 그동안은 각 단계를 순차적으로 밟아 서류 검토와 대기 기간이 누적되면서 정비구역 지정까지 상당한 시일이 걸렸다.

강동구는 이 중 관련부서 협의·주민공람·구의회 의견청취 세 절차를 가능한 범위 내에서 동시에 진행하는 방식으로 전환했다. 필수 검토는 유지하되 대기 시간을 줄여 속도를 높이겠다는 것이다.

당초 서울시 신속통합기획 자문 등 관련 절차를 순차적으로 진행해 2027년 1월 마무리 예정이었던 정비구역 지정이, 절차 병행 추진으로 올해 7월로 앞당겨질 것으로 구는 전망한다. 서울시 도시계획위원회 심의를 거쳐 확정된다.

상일동 빌라단지 사업에는 추가 혜택도 적용됐다. '주민 자율 재건축추진위원회' 구성이 허용돼 위원회 구성 일정이 약 2개월 단축됐다. 공공지원 방식으로 추진할 경우 올해 5월로 예상됐던 일정이 3월로 앞당겨졌다.

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강동구는 이번 두 사업을 시작으로 향후 주요 재건축사업에도 행정절차 동시 추진 방식과 주민 자율 추진위원회 구성 허용을 적극 검토해 적용할 계획이다.

이수희 강동구청장은 "재건축은 주민의 오랜 기다림이 담긴 사업인 만큼 행정이 속도를 늦추는 일이 없도록 하겠다"며 "공공은 민간의 발목을 잡는 존재가 아니라 함께 뛰는 동반자여야 한다"고 말했다.

상일동 빌라단지 조감도(안). 강동구 제공. 원본보기 아이콘

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



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