LAFC 6대0 대승 이끌어

시즌 7도움…2위와 2개차

손흥민이 미국프로축구 메이저리그사커(MLS) 역사상 처음으로 전반 4도움 기록을 세우며 정규리그 도움 부문 단독 선두에 나섰다.

손흥민은 5일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스(LA)의 BMO 스타디움에서 열린 올랜도 시티와의 2026 MLS 6라운드 홈 경기에 선발 출전해 전반에만 도움 4개를 기록하며 소속팀 로스앤젤레스FC(LAFC)의 6대0 대승을 이끌었다. LAFC는 시즌 5승1무를 기록하며 서부 컨퍼런스 단독선두를 질주했다.

손흥민은 전반 20분과 23분, 28분에 드니 부앙가의 해트트릭을 돕고 39분 세르지 팔렌시아의 추가 골도 도왔다. 이에 앞서 0대0으로 맞서 있던 전반 7분에는 날카로운 크로스로 상대 수비수 다비드 브레칼로의 자책골을 유도했다. LAFC는 이날 경기에서 전반에만 5골을 넣었는데 모두 손흥민이 관여한 덕분이었다.

손흥민이 5일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스(LA)의 BMO 스타디움에서 열린 올랜도 시티와의 2026 MLS 6라운드 홈 경기에서 슈팅을 시도한 뒤 공의 궤적을 바라보고 있다. 로디터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

손흥민은 정규리그 도움 7개로 리그 선두에 나섰다. 도움 공동 2위 루카 랑고니(뉴잉글랜드 레볼루션), 막시 모랄레스(뉴욕FC)와 2개 차다.

A매치 기간 두 경기를 모두 소화한 손흥민은 후반 12분까지 뛴 뒤 교체됐다.

손흥민이 한 경기에서 4도움을 기록한 것은 프로 데뷔 후 처음이다. 한 경기 전반 4도움은 MLS 역사에서도 처음이다. 전반 또는 후반 45분 동안 4도움 이상 기록한 선수는 리오넬 메시(인터 마이애미) 이후 두 번째다. 메시는 2024년 5월5일 뉴욕 레드불스와의 홈 경기에서 후반에만 도움 5개를 작성했다.

다만 손흥민의 득점포는 이날도 터지지 않았다. 손흥민은 올 시즌 정규리그 6경기에서 도움만 7개를 기록 중이다. 컵대회를 포함하면 10경기에서 1골 11도움을 기록 중이다.

손흥민은 새해 첫 경기였던 지난 2월 레알 에스파냐(온두라스)와의 북중미카리브해축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 1라운드 1차전에서 페널티킥으로 1골(3도움)을 넣었고 이날까지 공식전 9경기에서 골을 넣지 못했다.

도스 산토스 LAFC 감독은 "팀에 정말 큰 도움이 되고 있다"며 손흥민의 경기력에 만족감을 나타냈다.

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산토스 감독은 "매번 득점해야 하는 건 아니다"라며 "팀을 돕는 것이 중요하고, 손흥민은 지금 그 역할을 훌륭히 해내고 있다"고 말했다. 이어 "손흥민은 헌신적이고 열심히 뛴다"며 "전반전 활약은 정말 대단했고 나는 손흥민을 전적으로 신뢰한다"고 덧붙였다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr



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