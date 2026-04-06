‘주민 생활실험 아이디어 공모전’

수상작 실제 행정사업으로 구현

서울 서초구(구청장 전성수)가 주민이 직접 인공지능(AI)·디지털 기술을 활용한 지역문제 해결책을 제안하는 '2026 서초 주민 생활실험 아이디어 공모전'을 올 5월 10일까지 접수한다.

공모전 포스터. 서초구 제공. AD 원본보기 아이콘

서초구 주민(중·고·대학생 포함)과 지역 내 직장인, 서울 소재 대학(원)생이라면 누구나 개인 또는 4인 이하 팀으로 참여할 수 있다. 구는 실생활에 적용 가능한 혁신적인 AI·디지털 기술 활용 아이디어를 발굴해 실제 행정서비스로 연결한다는 방침이다.

이 공모전의 차별점은 수상 아이디어가 제안에 그치지 않고 실제 사업으로 이어진다는 데 있다. 지난해 최우수상을 받은 'AI 운동 버스킹'은 올해 '바퀴 달린 AI 체육관'으로 사업화가 추진 중이며 5월부터 주민 대상 스마트 생활체육 서비스로 제공될 예정이다. 특별상 수상작 '스마트 마켓 메이커'는 실증까지 완료했다.

소상공인이 제품 사진과 간단한 설명만 입력하면 AI가 자동으로 온라인 판매용 상세페이지를 생성해주는 이 아이디어는 지난해 12월부터 올해 2월까지 지역 내 50개 업체를 대상으로 서비스가 지원됐다.

접수된 아이디어는 6월 중 예선 심사, 7월 본선 발표를 거쳐 최종 5건(대상 1·최우수상 1·우수상 3)이 선정된다. 수상자에게는 서초구청장 상장과 함께 총 8000코인의 '착한 서초코인'이 부상으로 지급된다. 서초코인은 블록체인 기반의 구 포인트 제도로, 전용 앱을 통해 공영주차장·늘봄카페 등 다양한 시설에서 사용할 수 있다.

참가 신청은 서초구청 홈페이지 공지사항에서 서류를 내려받아 작성한 뒤 홈페이지 내 주민생활실험플랫폼에 업로드하거나 이메일(eyiyou@seocho.go.kr)로 제출하면 된다.

AD

전성수 서초구청장은 "주민이 일상에서 느끼는 불편함을 AI와 디지털 기술로 직접 해결해 나가는 과정이 스마트도시 서초의 진정한 경쟁력"이라며 "주민들의 창의적인 아이디어가 서초의 혁신적인 내일을 여는 값진 마중물이 되기를 기대한다"고 말했다.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>