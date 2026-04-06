낮 최고기온은 13∼18도

월요일인 6일은 전국 대부분 지역에 비가 내리겠고, 돌풍과 천둥·번개, 우박에 유의해야 하겠다. 전국이 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아지겠으나, 제주도는 대체로 흐리겠다.

예상 강수량은 서울·인천·경기 5㎜ 안팎, 강원 5~10㎜, 대전·세종·충남 5~20㎜, 충북 5~10㎜, 광주·전남·전북 5~30㎜, 부산·울산·경남 5~30㎜, 대구·경북 5~20㎜, 제주도 5㎜ 안팎이다.

서울 중구 세종대로를 지나는 시민들이 봄비에 발걸음을 서두르고 있다. 윤동주 기자 AD 원본보기 아이콘

낮 최고기온은 13∼18도로 예보됐다.

이날 오전 5시 기온은 서울 10.1도, 인천 9.3도, 수원 9.1도, 강릉 13.2도, 청주 10.3도, 대전 9.5도, 광주 14.4도, 제주 15.0도, 대구 9.7도, 부산 13.2도, 울산 10.3도, 창원 11.7도 등이다.

미세먼지 농도는 전 권역이 '보통' 수준을 보이겠다.

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바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼2.0m, 서해 앞바다에서 0.5∼1.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼1.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다의 파고는 동해 1.0∼3.5m, 서해·남해 0.5∼2.0m로 예상된다.

장희준 기자 junh@asiae.co.kr



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