'i아이의도서관' 첫 번째 도서

아이스크림미디어는 세계적인 코미디언이자 베스트셀러 작가 트레버 노아의 첫 어린이책 '내 맘대로 하고 싶은 날'을 출간했다고 6일 밝혔다.


이번 신간은 아이스크림미디어가 새롭게 선보이는 창작 동화 시리즈 'i아이의도서관'의 첫 번째 도서다. 아이들이 동화를 통해 감정과 관계를 이해하고 자연스럽게 언어력과 사고력을 기를 수 있도록 세상과 소통하는 장(場)이 되기를 바라는 취지로 기획됐다.

'내 맘대로 하고 싶은 날' 도서 이미지. 아이스크림미디어

'내 맘대로 하고 싶은 날' 도서 이미지. 아이스크림미디어

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'내 맘대로 하고 싶은 날'은 어느 토요일 아침, 엄마의 잔소리에서 벗어나 곰 인형 월터와 함께 집을 나선 소년의 이야기를 담고 있다. 소년이 집 밖에서 만난 신비로운 존재들과의 문답을 통해 갈등과 차이를 이해하고 받아들이는 과정이 따뜻하게 펼쳐진다.

아이스크림미디어는 앞으로도 아이들의 기초 문해력과 사고력을 기르고, 감정과 관계를 깊게 이해할 수 있는 다양한 창작 콘텐츠를 지속해서 선보일 계획이다.

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아이스크림미디어 관계자는 "아이와 부모가 함께 읽으며 서로를 더 잘 이해하는 계기가 되길 기대한다"고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
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