경기도가 마을 내 방치된 유휴 공간을 주민이 직접 정원으로 가꾸는 '2027년 마을정원 조성사업' 대상지를 오는 5월20일까지 공모한다.

이번 공모는 주민이 직접 참여해 지역 생활환경을 개선하고 공동체를 회복하기 위해 마련됐다. 경기도는 총 19곳의 마을정원을 최종 선정할 계획이다.

선정된 마을 공동체에는 1곳당 최대 1억3000만원의 자금이 지원된다. 사업계획 수립부터 설계, 식재, 유지관리까지 정원 조성의 전 과정을 주민 중심으로 추진해야 한다. 경기도는 이 과정이 지역 공동체 결속을 강화하고, 녹지 확충을 통해 도시 열섬 현상 완화 등 기후변화 대응에도 기여할 것으로 보고 있다.

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참여를 희망하는 마을 공동체는 관할 시군에 신청하면 된다. 이후 도와 정원 전문가가 공동 심사를 거쳐 7~8월 중 최종 대상지를 발표할 예정이다.

이태선 경기도 정원산업과장은 "마을정원은 주민이 함께 빈 땅에 나무와 꽃을 심어 정원을 만드는 과정 자체가 공동체 회복의 시작"이라며 "앞으로도 주민 참여형 정원정책을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.

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2017년 처음 시작된 경기도 마을정원 조성사업은 지난해까지 도내 총 137곳에 조성됐다. 올해도 총 19곳이 조성 중이다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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