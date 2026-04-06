경기도가 인권 보호 분야를 확대한다.

경기도는 해마다 수립하는 '인권시행계획'을 통해 종전 12개였던 인권 보호 분야에 국가폭력 피해자, 의료, 디지털, 문화, 거주 등 5개 분야를 새롭게 추가해 총 17개 분야로 확대한다고 6일 밝혔다.

경기도는 이에 따라 국가폭력 피해자 분야에서 선감학원 사건 피해자 치유를 돕는 추모문화제와 사건 피해자지원센터 운영사업을 진행한다. 또 의료 분야에서 부양가족의 돌봄 부담을 덜어주기 위해 집으로 직접 찾아가는 돌봄의료센터 운영사업을, 문화 분야에서 경제적 어려움으로 문화를 누리기 힘든 취약계층에게 지원하는 문화누리카드 사업을 실시한다. 아울러 디지털 분야에서 장애인 등 정보취약계층에게 장애 유형에 맞는 정보통신 보조기기를 보급하는 사업과 스마트폰 과의존 예방을 위한 상담지원 사업을 추진한다.

특히 젠더폭력 예방을 위해 관련 기관 간 협력체계를 구축하고, 장애 아동과 청소년을 대상으로 한 성인권 교육을 실시한다.

경기도는 이번 시행계획이 도민의 삶을 실제로 바꿀 수 있도록 전체 119개 사업을 시기별로 중간 점검하고 최종 평가해 실행력을 철저히 검증할 계획이다.

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최현정 경기도 인권담당관은 "이번 인권시행계획은 도민의 일상에서 인권이 실질적으로 보장될 수 있도록 설계한 구체적인 실행 안내서"라며 "새롭게 발굴해 낸 분야별 사업들을 충실히 추진하고 점검을 통해 도민이 체감할 수 있는 인권행정을 계속해서 탄탄하게 다져나가겠다"고 말했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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