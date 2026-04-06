성남시-가천대, '피지컬 AI' 전문가 양성

시 거주 미취업 청년·지역 대학 재학생 대상…24일까지 접수

로보틱스·비전 등 '피지컬 AI' 핵심 인재 육성 본격화

경기 성남시(시장 신상진)는 물리 세계와 인공지능(AI)을 결합한 '피지컬 인공지능(AI)(Physical AI)' 분야 핵심 인재를 양성하기 위해 '성남 피지컬 인공지능(AI) 아카데미' 교육생을 오는 24일까지 모집한다.

성남 피지컬 AI 아카데미 모집 포스터. 성남시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 아카데미는 성남시가 가천대학교 산학협력단에 위탁해 운영하는 사업으로, 성남시 거주 미취업 청년(19~34세) 또는 지역 대학 재학생·졸업예정자를 대상으로 총 30명을 선발한다. 선발은 서류심사, 입과 테스트, 심층 면접의 3단계를 거쳐 진행된다.

최종 선발된 교육생은 5월 11일부터 12월 10일까지 약 7개월간 총 1076시간의 집중 교육과정을 이수하게 된다.

교육과정은 피지컬 인공지능(AI)의 핵심 분야인 비전(Vision), 엣지컴퓨팅(Edge Computing), 로보틱스(Robotics)를 중심으로 단계별로 구성된다. 1단계(1개월)는 기초 프로그래밍과 개발 환경을 다지는 기초역량 과정, 2단계(4개월)는 핵심 기술을 프로젝트로 수행하는 실전 심화 과정, 3단계(2개월)는 협력기업의 과제를 팀 단위로 해결하는 기업 연계 프로젝트로 운영된다.

이번 아카데미에는 로보티즈, 마음AI, 한국전자기술연구원(KETI) 등 11개 기업·기관이 산학 파트너로 참여해 교육 과정 전반에 걸쳐 멘토링과 인턴십 기회를 제공한다. 수료 시에는 기업 인사 담당자가 참여하는 성과발표회를 통해 채용 연계도 지원할 예정이다.

성남시는 이번 사업을 기업과 청년, 지역 산업이 함께 성장하는 '성남형 인공지능(AI) 선순환 생태계' 구축의 출발점으로 삼고, 운영 성과를 바탕으로 향후 콘텐츠 인공지능(AI), 제조 인공지능(AI), 모빌리티 인공지능(AI) 등 산업별 특화교육으로 확대·정착시킬 계획이다.

신상진 성남시장은 "기업이 필요로 하는 인재를 현장에서 바로 연결하고, 청년은 실전 역량을 바탕으로 원하는 기업을 선택할 수 있도록 하는 것이 성남형 인공지능(AI) 인재양성 모델의 방향"이라며 "이번 아카데미를 시작으로 전국 지자체가 참고할 수 있는 표준 모델을 구축해 나가겠다"고 말했다.

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아카데미 지원 및 세부사항은 4월 6일부터 24일까지 성남시 홈페이지와 가천대학교 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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