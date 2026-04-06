베츠 오른쪽 복사근 염좌 부상자 명단

김혜성 콜업 6~8일 토론토 원정 출전 전망

상대 투수 따라 로하스와 유격수 투입 가능성

메이저리그(MLB) LA 다저스 소속 김혜성이 돌아왔다.

다저스 구단은 5일(현지시간) 유격수 무키 베츠를 부상자 명단에 올리고, 현재 트리플A 오클라호마시티에 있는 김혜성을 콜업했다고 발표했다. 김혜성은 이날 워싱턴DC 내셔널스파크에서 열린 내셔널스와의 원정 경기에 선수단의 일원으로 동행했다.

다저스의 주전 유격수인 무키 베츠는 전날 워싱턴과의 정규시즌 원정 경기에서 허리 통증으로 1회에 교체아웃된 뒤 오른쪽 복사근 염좌 진단을 받았다. 베츠의 공백 기간은 4∼6주 정도 예상된다.

김혜성이 메이저리그로 복귀했다. LA 다저스 제공 AD 원본보기 아이콘

AP통신에 따르면 데이브 로버츠 다저스 감독은 베츠가 복귀할 때까지 김혜성과 미겔 로하스가 유격수를 나눠 맡을 가능성이 크다고 말했다. 김혜성은 오른손 투수, 로하스는 왼손 투수가 나왔을 때 투입한다는 계획이다. 김혜성이 6일부터 시작되는 토론토 블루제이스와의 원정 3연전에서 본격적으로 나설 전망이다.

로버츠 감독은 김혜성에 대해 "그가 잘하는 좋은 수비와 좋은 타격을 보여주길 기대한다"면서 "볼넷 기회가 왔을 때 걸어 나가고, 스트라이크 존을 통제하기를 원한다"고 말했다.

김혜성은 MLB 첫 시즌이었던 지난해 71경기에 출전해 타율 2할8푼 3홈런 17타점 13도루로 활약을 했고, 월드시리즈에도 출전해 우승 반지를 꼈다. 2년차인 올해 시범경기에서 4할대 타율을 기록하며 기대감을 높였지만 스위치 타자인 알렉스 프리랜드에게 밀렸다.

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김혜성은 월드베이스볼클래식(WBC) 기간 다소 타격감이 떨어졌다는 평가 속에 2년 연속 MLB 개막 엔트리에 포함되지 못했다. 김혜성은 트리플A에서 6경기에 출전해 타율 3할4푼6리 2타점 11득점 OPS 0.823을 기록하며 다시 빅리그에 입성했다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



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