중국과 러시아 외교부 장관이 중동 분쟁과 관련해 조속한 휴전과 정치·외교적 해결을 촉구하며 긴장 완화를 위해 협력하겠다는 뜻을 밝혔다.

5일(현지 시간) 중국 외교부에 따르면 왕이 외교부장은 세르게이 라브로프 러시아 외무장관과 전화 통화 회담을 했다.

왕이 부장은 "중국과 러시아가 유엔 안전보장이사회 상임이사국으로서 원칙적인 문제에서는 공정성을 지키고, 객관적이고 균형 잡힌 접근을 취하며, 국제사회로부터 더 큰 이해와 지지를 얻기 위해 노력해야 한다"고 말했다.

그러면서 왕이 부장은 호르무즈 해협 문제를 해결하는 근본적인 방법은 가능한 한 빨리 휴전을 이루는 것이라고 강조했다. 중국은 항상 대화와 협상을 통해 정치적으로 해결해야 한다고 주장해왔다고 덧붙였다.

라브로프 장관도 러시아가 중동 지역의 긴장이 고조되고 있는 것에 매우 우려하고 있다고 말했다. 그는 "러시아는 군사 행동이 즉각 중단돼야 하고 당사자들이 분쟁의 근본 원인을 해결하기 위해 정치적·외교적 수단으로 돌아가야 한다고 본다"고 말했다.

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이어 "유엔 안전보장이사회가 이와 관련해 건설적인 역할을 해야 한다"며 "러시아는 중국과 긴밀한 소통과 공조를 이어가며 휴전 노력을 계속할 뜻이 있다"고 밝혔다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



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