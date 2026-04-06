폭스뉴스 인터뷰, 시장과 여론 진정용 발언

SNS에서는 이란 향해 욕설

도널드 트럼프 미국 대통령은 5일(현지시간) 이란의 에너지 인프라에 대한 대규모 공습을 예고한 후 약 한 시간 뒤 이란과 협상이 계속되고 있으며 다음날까지 타결될 가능성이 크다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 폭스뉴스와의 인터뷰에서 이란과의 협상 타결 전망과 관련해 "내일(6일) 가능성이 크다고 본다. 지금 협상이 진행되고 있다"고 말했다. 이어 "빨리 합의하지 않으면 (이란의) 모든 것을 날려버리고 석유를 차지하는 것을 검토하고 있다"고 덧붙였다.

도널드 트럼프 미국 대통령의 사회관계망서비스(SNS) AD 원본보기 아이콘

트럼프 대통령은 폭스뉴스와의 인터뷰가 공개되기 한 시간 전 사회관계망서비스(SNS)에 "7일은 이란의 발전소와 교량 (공격의) 날이 될 것이다"며 "빌어먹을 해협을 열어라. XX놈들아"라고 글을 올렸다.

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앞서 트럼프 대통령이 제시한 이란과의 협상 시한(4월6일)을 하루 앞두고 SNS에서는 이란을 강하게 압박하면서 TV 인터뷰에서는 4월 첫 거래일 시장의 혼란을 최소화하기 위한 것으로 해석된다.

뉴욕 특파원=황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr



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