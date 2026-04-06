두 달 연속 증산 결정

호르무즈 해협 봉쇄로 증산 효과 제한적



미국과 이란의 전쟁이 한 달 넘게 지속되는 가운데 석유수출국기구(OPEC)와 주요 산유국 모임인 OPEC+는 오는 5월 하루 약 21만 배럴의 원유를 증산하기로 결정했다. 그러나 회원국 대부분이 호르무즈 해협 봉쇄로 인해 증산이 어려워 상징적 조치에 불과할 것으로 예상된다.

5일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ) 등 외신에 따르면 OPEC+ 핵심 회원국들은 이날 밤늦게 화상회의를 개최하고 오는 5월 하루 생산량을 약 20만 6000배럴 늘리는 데 원칙적으로 합의했다.

5월의 증산 규모는 이란 전쟁 초 개최된 지난 3월 회의에서 8개 회원국이 합의한 4월 증산 규모와 동일하다. 이번 증산 규모는 호르무즈 해협 봉쇄로 차단된 원유 공급량의 약 2% 수준이다. 따라서 이번 증산은 상징적인 조치일 뿐 증산 효과는 제한적일 것이라고 WSJ는 전했다.

이란 전쟁으로 인해 회원국 상당수가 원유 수출에 차질을 빚고 있어서다. OPEC+ 회원국은 이란, 사우디아라비아, 이라크, 아랍에미리트(UAE), 쿠웨이트, 카자흐스탄, 나이지리아, 알제리, 베네수엘라, 러시아 등 22개국으로 구성되어 있다.

최근 몇 년 동안은 사우디아라비아·러시아·이라크·아랍에미리트(UAE)·쿠웨이트·카자흐스탄·알제리·오만 등 8개국이 월간 생산 결정을 주도해 왔다. 이들은 시장점유율 회복을 위해 2025년 4월부터 12월까지 산유량 쿼터를 약 290만 배럴 늘렸다. 그러나 이란 전쟁 직전부터 개적 직후인 2026년 1월부터 3월까지 증산을 일시 중단한 바 있다.

호르헤 레온 리스타드에너지 관계자는 "실제로 시장에 추가되는 물량은 거의 없다"며 "호르무즈 해협이 폐쇄된 상태에서 OPEC+의 추가 물량은 대체로 무의미해진다"고 말했다.

이번 회의에서 OPEC+는 성명을 통해 이란 전쟁 과정에서 에너지 시설에 대한 공격이 글로벌 에너지 공급에 큰 영향을 미칠 것이라고 우려했다. 특히 걸프 지역의 에너지 시설 복구에는 막대한 비용과 시간이 소요될 것이라고 경고했다.

장관급 감시위원회(JMMC)는 이날 "인프라 공격이나 국제 해상로 차단 등 에너지 공급 안보를 저해하는 모든 행위는 시장 변동성을 증폭시킨다"고 지적했다.

현재 호르무즈 해협 봉쇄로 일평균 글로벌 공급량의 최대 15%(1200만~1500만 배럴)가 사라진 것으로 추산된다. 앞서 JP모건은 호르무즈 해협을 통한 흐름이 5월 중순까지 계속 차단될 경우 국제유가가 사상 최고치인 150달러 이상으로 치솟을 수 있다고 경고했다.

AD

OPEC+의 8개국은 오는 5월 3일에 회의를 개최하며 JMMC의 다음 회의는 6월 7일로 예정되어 있다. JMMC는 시장 상황을 계속해서 면밀히 모니터링할 것이며 필요한 경우 추가 회의를 소집하거나 OPEC 및 비(非) OPEC 장관급 회의 개최를 요청할 수 있다고 덧붙였다.

뉴욕 특파원=황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>