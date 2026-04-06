점 단위 발굴에서 면 단위 정비로 전환

황룡사 9층 목탑 AR·VR 구현

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국가유산청은 6일 '2026~2030 신라왕경 핵심유적 복원·정비 종합계획'을 수립·발표했다. 2021년부터 추진해온 1차 계획의 후속 조치로, 그간 축적한 성과를 바탕으로 사업 체계를 한 단계 높인다.

1차 계획이 발굴·학술 성과 축적에 집중했다면, 2차 계획은 이를 바탕으로 신라 왕경 전체 도시 구조를 입체적으로 회복하는 데 주안점을 둔다. 특히 월성, 동궁, 월지, 황룡사지 등 주요 거점을 옛길, 수계, 녹지축 등으로 연결한다. 국가유산청 관계자는 "면 단위 정비를 통해 방문객이 직접 거닐며 신라 왕경의 실체를 체감하는 역사문화 벨트를 순차적으로 조성할 계획"이라고 설명했다.

유산 원형의 훼손 없이 대중의 향유 기회를 높이기 위해 디지털 복원도 추진한다. 황룡사 9층 목탑과 월성 핵심 건물군 등을 AR·VR 기술로 정밀 구현해 실감형 콘텐츠로 제공한다.

국제 기준에 맞는 책임 있는 정비를 위해 세계유산영향평가(HIA)도 실시한다. 기획 단계부터 유산의 탁월한 보편적 가치에 미치는 영향을 과학적으로 분석해 무리한 개발과 훼손 논란을 차단하고, 기후 위기 등 외부 위협으로부터 유산을 선제적으로 보호한다.

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관람 기반도 확충한다. 동궁과 월지·첨성대 홍보 전시관을 고도화하고, 탐방로·휴게시설 조성과 야간 경관 조명 개선 등을 통해 방문객 편의를 높인다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



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