국내 최초 자치교구 주교좌성당

무기둥 구조·목조 트러스 건축적 가치 인정

전주 중앙성당 전경 AD 원본보기 아이콘

국가유산청은 전북 전주시 서노송동에 있는 전주 중앙성당을 국가등록문화유산으로 등록했다고 6일 밝혔다.

1956년 건립된 우리나라 최초의 자치교구 주교좌성당이다. 내부에 기둥을 두지 않고 지붕 상부에 목조 트러스를 활용해 넓은 예배 공간을 확보한 것이 특징이다. 국가유산청 관계자는 "기존에 등록된 다른 성당 건축과 차별화되는 구조적 독창성이 문화유산 등록의 근거가 됐다"고 설명했다.

전주 중앙성당 내부 원본보기 아이콘

국가유산청은 성당의 문화유산적 가치를 보존하기 위해 네 가지를 필수보존 요소로 지정했다. 기존 성당 건축에서 보기 드문 종탑 상부 조적 기법, 당시 구조적 한계를 기술적으로 극복한 지붕 목조 트러스, 건립 당시의 모습을 그대로 유지하는 원형 창호 및 출입문, 희소성이 높은 성당 내부 중앙 복도의 인조석물갈기 바닥 마감이다.

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필수보존 요소는 2024년 9월 처음 도입된 제도로, 문화유산 가치 보존을 위해 반드시 유지해야 할 구조나 부분을 지정한다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



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