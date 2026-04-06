궁능유적본부·프랑스 국립기념물센터 협약

국가유산청 궁능유적본부과 프랑스 국립기념물센터 양해각서 체결식 현장. 왼쪽부터 마리 라방디에 프랑스 국립기념물센터장, 카트린 페가르 프랑스 문화부 장관, 허민 국가유산청장, 안호 궁능유적본부장 직무대리. AD 원본보기 아이콘

국가유산청은 궁능유적본부와 프랑스 문화부 산하 국립기념물센터가 지난 2일 페어몬트 앰배서더 호텔에서 유산 분야 양해각서를 체결했다고 6일 밝혔다.

한·프 정상회담 성과의 하나로 추진된 협약이다. 핵심은 종묘와 프랑스 왕실 묘지인 생드니 대성당의 체계적 보존관리를 위한 협력이다. 두 유산에는 왕실 제례와 묘역이라는 공통된 역사·문화적 특성이 있다. 국가유산청 관계자는 "2022년 12월 문화유산 교류를 위한 의향서를 먼저 체결했다"며 "이번 양해각서는 그 후속 조치"라고 설명했다.

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협약 체결과 함께 열린 고위급 회담에서 허민 국가유산청장과 카트린 페가르 프랑스 문화부 장관은 양국 대표 문화유산을 연계한 현장 방문, 전문가 교류, 상호 홍보 등 유산 분야 협력 확대에 뜻을 모았다. 오는 6월 한·프 수교 140주년 기념행사에 대해서도 논의했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



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