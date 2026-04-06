피리정악·대취타 이수자 출신 연출가

기념촬영하는 허민 국가유산청장(왼쪽)과 원일 제48차 유네스코 세계유산위원회 연출 총감독 AD 원본보기 아이콘

국가유산청은 7월 부산에서 열리는 제48차 유네스코 세계유산위원회의 공식행사 연출 총감독으로 원일 감독을 위촉했다고 6일 밝혔다.

국가무형유산 '피리정악 및 대취타' 이수자 출신 연출가다. 전통음악을 기반으로 현대음악과 종합예술을 아우른다. 2019 전국체육대회 총감독, 2024~2026 ACC 월드뮤직페스티벌 예술감독 등을 역임했다.

원일 총감독은 "1988년 세계유산협약 가입 뒤 국내에서 처음 열리는 세계유산위원회의 총감독을 맡게 돼 영광"이라며 "세계 각국 대표단에 K헤리티지의 아름다움을 알리기 위해 모든 역량을 다하겠다"고 말했다.

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허민 국가유산청장은 "이번 세계유산위원회는 국제사회에 문화강국으로서 우리나라의 위상을 홍보할 기회"라며 "K컬처의 과거와 미래를 잇는 최고의 연출로 세계인들에게 깊은 인상을 남겨달라"고 당부했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



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