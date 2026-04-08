[기자수첩]대통령을 굴복시킨 '실버 민주주의'

이재명 대통령이 제안한 '출퇴근 시간 노인 무임승차 제한'이 끝내 무산됐다. 정책의 실효성을 떠나 제대로 된 검토조차 못 했다. 총대를 메고 나선 부처도 없었다. 대통령이 시킨 일이라면 득달같이 달려들던 정부 부처는 서로에게 일을 떠넘겼다. 쾌도난마(快刀亂麻) 하던 이 대통령도 조용히 자신의 말을 거둬들였다.

그만큼 노인이 무섭기 때문이다. 무임승차 대상인 만 65세 이상 노인 인구는 지난해 1000만명을 돌파했다. 70대 인구(654만명)는 20대 인구(630만명)를 넘어섰다. 쪽수만 보면 출퇴근 청년과 무임승차 노인 중 어느 편에 서야 할지가 자명하다. 이 정도면 노인은 대한민국 최대 이익집단 중 하나로 봐도 무방하다. 지방 선거를 앞둔 대통령도 노인 단체의 반발을 무시하기 어려웠을 것이다.

야시로 나오히로 일본 쇼와여대 특임교수는 이런 현상을 '실버 민주주의'라 불렀다. 고령화된 사회일수록 노인의 정치적 영향력은 커진다. 정치권은 노인의 눈치를 보며 개혁을 미룬다. 재정 지출은 전체보다 노인에게 유리하게 편성된다. 특히 실버 민주주의는 성장에 치명적이다. 전 일본은행 총재 시라카와 마사아키는 회고록에서 실버 민주주의가 잠재성장률에 얼마나 위험한지 간과했다고 고백하기도 했다.

일본과 유사한 인구 구조를 가진 한국도 실버 민주주의에서 자유로울 수 없다. 무임수송이 늘면서 서울교통공사 누적 적자는 20조원에 육박한 상태다. 언젠가 미래 세대가 갚아야 할 돈이다. 이번 대통령의 지시는 문제를 풀 절호의 기회이기도 했다. 하지만 청와대가 "검토하고 있지 않다"고 못 박는 바람에 논의조차 어려워졌다. 이런 식이라면 복지, 노동, 정년 등 다른 개혁에서도 실버 민주주의가 횡행할 우려가 크다.

불행하게도 우려는 이미 현실이 되어가는 중이다. 직전 연금개혁 당시 정부는 청년 부담을 덜기 위해 세대별로 보험료율을 차등 인상할 계획이었다. 그런데 국회는 이를 무시하고 모든 세대의 보험료율을 조금씩 올리기로 결정했다. 빚 부담을 줄이는 자동조정장치도 없앴다. 한국재정학회에 따르면 이 개혁으로 2000년대생의 1인당 순혜택이 22% 급락하지만, 1960년대생은 소폭(0.4%) 상승하는 것으로 나타났다.

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물론 어려운 노인을 위한 복지는 필요하다. 한 사회의 결정이 반드시 청년에게 유리해야 하는 것도 아니다. 다만 노인이라고 해서 '가죽을 벗기는' 개혁의 고통에서 예외가 될 수 없다. 출퇴근 혼잡 완화를 위해 무임승차를 일정 시간 제한하도록 "연구해보라"는 원론적인 말도 못 꺼내는 사회에서 개혁의 미래는 없다. '구조개혁의 원년'은 거저 찾아오지 않는다. 대통령은 실버 민주주의에 굴복 말고 개혁에 나서야 한다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



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