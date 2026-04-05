김 예비후보 결선 진출…압도적 지지·성원 감사

"반드시 통합시장돼 미래·대도약 기회 삼겠다"

김영록 전남광주특별시장 예비후보가 5일 민주당 통합시장 결선 진출이 확정되자 “무거운 책임감을 가지고 끝까지 최선을 다해 승리하겠다”고 밝혔다. 김영록 후보측 제공 AD 원본보기 아이콘

김영록 전남광주통합특별시장 예비후보는 5일 민주당 통합시장 후보 선출을 위한 본경선에서 결선 후보로 확정됨에 따라 "무거운 책임감으로 결선서 승리하겠다"고 밝혔다.

김 후보는 "320만 전남광주특별시민, 자부심 넘치는 민주당원의 압도적인 지지와 성원으로 결선에 진출하게 됐다"며 "깊은 감사의 말씀을 드린다"고 말했다.

이어 "본 경선에서 함께 뛴 신정훈 후보도 고생 많으셨다"며 "신 후보가 특별시의 미래를 위해 마련한 대표 공약들은 정책 협력으로 계승하겠다"고 밝혔다.

김 후보는 "전남광주통합특별시의 출범은 광주 전남의 대도약의 기회라고 본다"며 "책임감을 가지고 결선에 임하겠다"고 다시 한번 각오를 다졌다.

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끝으로 "결선이 마무리되는 그 날까지 최선을 다하겠다"며 "통합시장이 돼 전남광주특별시의 미래를 열겠다"고 말했다

호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



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