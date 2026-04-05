무기체계장교 수색에 가용자원 총동원

빈라덴 사살 부대 팀6 투입

미군이 오사마 빈라덴 사살 작전을 성공시킨 '팀6' 등 해군 네이비실 최정예 대원들과 특수부대원 수백명을 투입해 적진에서 격추된 F-15 전투기 실종자를 이틀 만에 구조해냈다.

4일(현지시간) 미국의 일간 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 지난 3일 이란이 격추한 미군 전투기 F-15E 스트라이크 이글에 탑승했던 장교 2명은 기체가 피격되자 즉시 비상탈출 했다.

F-15E 스트라이크 이글은 복좌형 전투기로 앞좌석에는 조종사가, 뒷좌석에는 표적 탐지 및 공대지 무장·전자전 장비 등의 운용을 맡은 무기체계장교(WSO·Weapons Systems Officer)가 탑승한다.

피격 직후 조종사는 즉시 구조됐으나 또 다른 탑승자인 무기체계 장교가 실종되면서 미군과 이란군 양측의 치열한 수색 경쟁이 시작됐다.

전투기에서 탈출한 이 장교는 산속의 바위 틈새에 몸을 숨긴 것으로 알려졌다. 미국과 이란 양측 모두 초기에는 그의 위치를 파악하지 못했다.

그러다가 미 중앙정보국(CIA)이 결국 장교의 은신처를 찾아냈고, 이 정보를 미 국방부에 전달해 본격적인 구조 작전에 나설 수 있게 했다.

적진 깊숙한 곳에서 호신용 권총 한 자루를 갖고 은신 중인 이 미군 장교를 찾아 구출해오는 작전에는 최정예 특수부대인 네이비실 '팀6' 대원들을 비롯해 수백명의 특수부대원, 수십 대의 군용기와 헬리콥터, 사이버·우주·정보 분야 역량이 총동원된 것으로 전해졌다.

작전의 핵심을 담당한 것으로 전해진 네이비실 '팀6'은 네이비실 중에서도 최정예팀으로 , 2011년 오사마 빈라덴 사살 작전을 성공시킨 부대다.

'특수전 개발단'의 약칭인 데브그루(DEVGRU)로도 불리는 이 부대에 대해 미국 정부는 일반적으로 이 비밀주의를 유지하고 있으나, NYT를 비롯한 미국 언론은 이번 작전의 주력 부대가 팀6였다고 보도했다.

은신하고 있던 장교는 24시간 넘게 이란군의 추적을 피했고 2000ｍ가 넘는 높이의 능선을 타고 이동한 것으로 전해진다.

공격기들은 장교가 은신해있던 지역에 이란군의 호송대가 접근하지 못하도록 먼저 폭격을 가했다. 이 공습에는 MQ-9 리퍼 드론 등이 활용됐다고 월스트리트저널이 전했다.

또 미 특수부대원들은 이 장교에게 접근할 때 이란군이 구조 현장에 오지 못하도록 사격했으나, 이란군과 직접 교전을 벌이지는 않았다고 미군 관계자는 전했다.

한편, CIA가 이란군을 교란하기 위해 '기만 작전'도 펼쳤다고 한 고위 당국자가 전했다.

CIA는 실종 장교가 이미 구조됐으며 지상 호송대를 통해 국외로 이동 중이라고 이란군이 믿게 만들기 위해 공작을 벌인 것으로 전해졌다.

이틀간의 구조 작전 끝에 미군 특수부대원들은 사상자 없이 장교를 무사히 구조해냈다. 폭스뉴스에 따르면 구조작전에 걸린 시간은 48시간이었다.

한 미군 고위 관계자는 구조팀 중 미군 사상자는 없었다면서 모든 특수부대원이 무사히 귀환했다고 전했다. 다친 F-15E 탑승 장교를 태운 구조기는 치료를 위해 쿠웨이트로 향했다고 NYT는 전했다.

이란 측에서는 미군의 구조작전을 위한 공습 과정에서 5명이 숨졌다는 보도가 나왔다.

타스님통신은 이란 남서부에서 격추된 미군 전투기 실종 승무원을 수색하던 과정에서 밤사이 공습이 벌어져 5명이 "순교했다"고 전했다.

이란에 의해 격추된 F-15E 전투기는 이란의 반(反)정부 세력이 강한 지역에 추락했다. 따라서 구조된 장교는 현지인들로부터 은신처 제공 등 도움을 받았을 가능성이 있다고 NYT는 전했다.

한편, 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 실종된 미군 전투기 탑승자를 수색 중이던 미군 항공기 한 대를 격추했다고 이날 이란 매체들이 보도했다.

이란의 반관영 타스님통신은 혁명수비대를 인용해 "이스파한 남부 지역에서 추락한 전투기 조종사를 수색하던 미국 적군기를 파괴했다"고 주장했다.

이스파한에서 격추된 미군기는 연료 공급을 위한 C-130 급유기라고 이란 경찰은 밝혔다.

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그러나 이란이 파괴했다고 주장한 항공기가 미군 특수부대가 불능상태로 인해 폭파한 항공기(MC-130J)의 개량 전 모델과 같은 기종인 점으로 미뤄 허위 정보일 가능성도 있다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr



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