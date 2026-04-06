식목일 앞두고 산불 피해지서 나무심기 봉사

권오을 장관 등 함께하며 숲 복원 의지 다져

봄비가 내린 토요일, 경북 안동 산불 피해 현장에서 식목일을 앞두고 나무 심기 봉사활동이 펼쳐졌다. 이날 현장에는 권오을 국가 보훈부 장관과 박은식 산림청장, 김재현 전 산림청장, 조대엽 전 국정기획위원장, 평화의 숲 활동가들이 함께해 산불로 훼손된 산림의 회복과 지역 일상 복원을 기원했다.

권오을 장관, 황명식 경북도 행정부지사, 임미애 국회의원, 박은식 산림청장, 김재현 전 청장, 전 위원장·평화의숲 활동가 참여 “불에 탄 산의 기억 넘어, 다시 푸른 숲으로” 일상 속 탄소저감 실천도 강조 AD 원본보기 아이콘

참가자들은 비가 내리는 궂은 날씨 속에서도 피해 산지를 오르며 한 그루씩 묘목을 심었다. 봉사활동이 진행된 현장은 산불 발생 이후 1년이 지났지만, 불길이 휩쓸고 간 흔적이 여전히 짙게 남아 있었다. 검게 그을린 나무와 벌목된 산자락은 재해가 남긴 상처가 아직 진행형임을 보여줬다.

특히 산을 오르는 길목마다 드러난 훼손된 산림은 참가자들에게 산불의 참혹함을 다시금 일깨웠다. 푸른 숲이 사라진 자리에서 이어진 이 날 식재 활동은 단순한 식목 행사를 넘어, 자연 회복과 공동체 재건의 의지를 다지는 시간으로 받아들여졌다.

참가자들은 이날 심은 나무가 건강하게 뿌리 내려 언젠가 다시 울창한 숲을 이루고, 산불 피해 지역 주민들의 무너진 일상을 회복하는 든든한 밑거름이 되길 한목소리로 바랐다. 산림 복원은 단기간에 끝나는 작업이 아닌 만큼, 지속적인 관심과 관리, 사회적 연대가 뒤따라야 한다는 점도 함께 확인됐다.

제81회 식목일을 하루 앞둔 이번 봉사활동은 나무 심기의 의미를 넘어 기후 위기 시대 시민 실천의 중요성도 환기했다. 나무를 심는 일뿐 아니라 일상 속 에너지 절약, 탄소배출 저감, 생활 속 친환경 실천이 모여 지속가능한 지구를 만드는 출발점이 될 수 있다는 메시지도 현장에서 공유됐다.

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산불은 한순간에 숲을 앗아가지만, 복원은 오랜 시간과 많은 손길이 필요하다. 이날 안동 산불 피해지에 모인 사람들의 발걸음은 잿더미 위에서도 다시 희망을 심을 수 있다는 사실을 보여줬다. 비에 젖은 산비탈에 심긴 작은 묘목들이 훗날 지역의 상처를 덮는 푸른 숲으로 자라나길 기대하게 한다.

영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr



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