한식 앞 성묘 행보

이삼걸 동행 속 지역 메시지 부각

이재명 대통령이 한식(寒食)을 앞두고 고향 경북 안동을 찾아 조상의 산소를 참배하며 '뿌리 정치' 행보에 나섰다. 국정 수행 중에도 전통과 고향을 중시하는 메시지를 분명히 한 일정으로 읽힌다.

이삼걸 후보 동행 속 ‘지역과 함께하는 국정’ 메시지 부각 AD 원본보기 아이콘

이 대통령은 4일, 한식을 이틀 앞두고 안동을 방문해 조상 묘소를 찾아 성묘를 진행했다. 이번 방문은 공식 국정 일정과는 별도로 이뤄졌지만, 대통령의 고향 방문이라는 점에서 상징성이 적지 않다는 평가다. 전통 명절을 계기로 조상을 기리는 행보는 지역 정체성과 공동체 가치를 환기하는 장면으로도 해석된다.

이날 일정에는 안동시장 선거에 출마한 이삼걸 후보가 동행했다. 두 사람은 함께 이동하며 참배를 마친 뒤 지역 현안과 발전 방향에 대한 의견을 나눈 것으로 전해졌다. 이 후보는 '이재명과 함께하는 안동시'를 슬로건으로 내세우며 지역 발전 구상을 강조하고 있어, 이번 동행은 정치적 메시지를 담은 상징적 장면으로 받아들여진다.

지역 정가에서는 이번 방문을 두고 단순한 개인 일정 이상의 의미를 부여하는 분위기다. 대통령의 고향 방문과 지역 후보의 동행이 맞물리면서 향후 지역 정치 지형에도 일정한 파장을 미칠 수 있다는 분석이 나온다.

한식은 조상을 기리고 성묘를 하는 우리 고유의 절기로, 봄 농경을 앞두고 선대의 음덕을 기리는 의미를 지닌다. 이 대통령의 이번 행보 역시 전통적 가치와 국정 리더십을 연결하는 상징적 장면으로 평가된다.

李대통령이 지난 4일 김혜경 여사와 생가 터에서 나란히 서서 주민들에게 화답하며 미소 짓고 있다. 원본보기 아이콘

지역 한 인사는 "국정 최고 책임자가 바쁜 일정 속에서도 고향을 찾아 조상을 기리는 모습은 지역민에게 깊은 울림을 준다"며 "지역과 국가를 잇는 상징적 메시지로 읽힌다"고 말했다.

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이번 안동 방문은 단순한 성묘를 넘어 '국정의 출발점은 국민과 지역'이라는 메시지를 재확인한 행보로 풀이된다. 전통과 정치, 지역과 중앙이 교차한 이 날의 장면은 향후 안동을 비롯한 지역 정치 흐름에도 의미 있는 좌표로 작용할 전망이다.

영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr



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