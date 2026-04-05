이재명 대통령과 김혜경 여사가 여의도 순복음교회에서 부활절 연합 예배를 마친 뒤 여의도 윤중로에 나가 벚꽃놀이를 즐기러 온 시민들과 깜짝 소통에 나섰다고 강유정 청와대 수석대변인이 5일 밝혔다.

이 자리에서 시민들은 "대통령님, 여사님 파이팅", "반갑습니다", "감사합니다", "여기도 봐주세요!" 등을 외치며 이 대통령 부부를 반갑게 맞이했다. 이 대통령 부부는 사진 촬영을 요청하는 시민들과 셀카를 찍으며 인사를 나눴고, 파나마와 중국에서 온 외국인들과도 셀카를 찍었다. 이어 자신을 독립유공자의 딸이라고 밝힌 할머니와 그 손녀와도 함께 사진을 찍기도 했다.

이 대통령은 혼자 오신 어르신께 "어디서 오셨느냐?"고 친근하게 말을 건네고, 유모차를 탄 아이나 어린이와 눈높이를 맞추기 위해 무릎을 굽혀 셀카를 찍는 등 특유의 친근함으로 시민들과 눈높이 소통에 나섰다.

어린아이를 안고 있는 젊은 부부나 신혼부부들의 사진 요청을 유독 반긴 이 대통령은 "신혼부부가 정말 중요하다"고 크게 웃으며 강조했다.

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한편 엄마와 함께 온 한 어린이가 "대통령 할아버지 사진 찍어주세요!"라고 외치자 대통령실의 한 참모는 "대통령 할아버지 말고 아저씨!"라고 말해 곁에 있던 김혜경 여사와 시민들이 함께 웃기도 했다고 강 수석대변인은 전했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



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