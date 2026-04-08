[금융현미경]1분기에만 중기대출 6.3조원 늘어…생산적 금융 경쟁 '과열'

전월보다 2.1조원 증가

전년 1분기 증가 규모는 1조 못미쳤지만

가계대출 규제와 시장금리 상승 속

주담대는 4000억원 줄어

올해 1분기(1~3월) 5대 은행의 중소기업 대출은 전년 말보다 6조3000억원 넘게 늘어난 것으로 나타났다. 전년 1분기 증가 규모가 1조원에 미치지 못했던 것과 비교하면 6배 가까이 늘어난 셈이다. 통상 분기 밀 조정 영향으로 기업 대출이 줄기 쉬운 3월에도 중소기업 대출은 오히려 2조원 넘게 늘었다. 반면 가계대출은 금융당국의 규제와 시장금리 상승 속에 전월보다 4000억원 가까이 줄어들었다.

8일 금융권에 따르면 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협은행)의 3월 말 기준 중소기업 대출 잔액은 680조7618억원으로 집계됐다. 지난해 말과 비교하면 3개월간 6조3356억원 증가했고, 전월보다 2조179억원 늘어났다. 지난 2월에도 중소기업 대출은 전달보다 3조2398억원 늘어난 678조7439억원을 기록했다. 2월보다는 증가 규모가 줄었지만 통상 분기 말 조정으로 기업 대출이 줄기 쉬운 3월에도 2조원 가까이 대출이 늘어난 것이다.

이는 전년 같은 시기와 비교하면 더 두드러진다. 지난해 중소기업 대출의 전월 대비 증가 규모를 보면 1월(3942억원), 2월(1조4372억원)이었고 3월에는 8682억원 감소했다. 지난해 1분기 전체 중소기업 대출은 9632억원 늘어나는 데 그쳤다. 반면 올해 1분기에는 6조3356억원 늘었다. 전년 같은 기간보다 5조3724억원이 더 늘어난 셈이다.

대기업 대출도 중소기업 대출 못지않게 빠른 속도로 불어나고 있다. 5대 은행의 대기업 대출 잔액은 3월 말 기준 179조119억원으로 지난해 말과 비교해 8조7127억원 늘었다. 전월 대비로 1월 1조1484억원, 2월 4조1373억원, 3월 3조4270억원 각각 증가했다. 시중은행 관계자는 “부동산 시장 안정을 위한 가계대출 규제와 정부의 생산적 금융 기조 아래 은행들의 기업 대출 유치전이 치열하게 벌어지고 있다”고 전했다.

반면 3월 들어 가계대출은 감소하고 있는 흐름을 이어가고 있다. 특히 주택담보대출 감소 폭이 컸다. 5대 은행의 주담대 잔액은 2월 말 610조7211억원에서 3월 말 610조3339억원으로 3872억원 줄었다. 5대 은행의 월말 주담대 잔액이 전월 대비 감소한 것은 올해 1월(-1조4836억원)이 2024년 3월(-4494억원) 이후 1년 10개월 만이었고, 이후 두 달 만에 다시 감소세를 기록한 것이다.

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은행권에서는 기업 대출 경쟁이 어느 때보다도 치열하게 진행되고 있다고 전한다. 다른 시중은행 관계자는 "특히 2월에는 실적 압박에 밀려 역마진까지 감수하는 분위기도 있었다"며 "가계대출을 늘리기 어려운 상황에서 상대적으로 우량한 중소기업을 확보하려는 경쟁이 치열하게 벌어지고 있다"고 설명했다. 그러면서 "타행 거래 우량 기업을 뺏어오려는 경쟁도 공격적으로 이루어지고 있다"고 분위기를 전했다.

이은주 기자 golden@asiae.co.kr



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