이란과 오만이 원활한 호르무즈 해협 통항을 보장하기 위한 방안을 논의했다고 오만 국영 통신사가 5일(현지시간) 소셜미디어(X)를 통해 밝혔다.

양국은 이날 외무부 차관급 회담을 열었다. 양측은 현재 지역 정세를 고려한 원활한 해협 통항 보장 방안을 논의했다.

호르무즈 해협에서 항해중인 해군 함정. AFP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

오만 국영 통신사는 "양측 전문가들이 이 문제에 대해 여러 가지 비전과 제안을 제시했다"고 전했다.

호르무즈 해협은 전 세계 해상 원유 물동량의 20%가 지나는 전략적 요충지다. 그러나 최근 격화된 중동 전쟁으로 인해 현재 선박의 안전한 통행이 불가능한 '사실상 폐쇄' 상태다.

미국·이스라엘과 전쟁중인 이란은 호르무즈 해협을 통과하려는 선박의 국적, 선적 화물 종류 등을 고려해 선별적으로 통항을 허용하겠다는 입장이다.

카젬 가리바바디 이란 외무부 법무·국제기구 담당 차관은 최근 외신과 인터뷰에서 호르무즈 해협의 선박 통항을 감시하기 위한 새로운 프로토콜을 오만과 함께 만들고 있다고 말했다.

가리바바디 차관은 평시에도 해협 통과를 원하는 경우 연안국인 이란 및 오만과의 조율이 필요하다고 주장하며 "이는 제한이 아니라 안전한 통항 보장과 더 나은 서비스 제공을 목적으로 한다"고 설명했다.

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가리바바디 차관은 또 "(앞으로) 전쟁 이전의 규칙이 적용될 것으로 기대해서는 안 된다"면서 "침략국과 그들을 지원하는 국가에 대해서는 항행의 제한과 금지 조치가 불가피하다"고 강조했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr



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