경찰·소방·복지관 등 협업 통한 통합 대응

서울 관악구가 지난해 2만9000여 건의 위기가구를 발굴하고 이 중 1만4000여 건(50%)을 복지서비스와 연계하며 취약계층 보호망을 촘촘히 구축하고 있다.

위기가구를 방문하는 경찰서와 관악구청 관계자. 관악구 제공. AD 원본보기 아이콘

구는 '관악형 기획조사'를 통해 고립 1인 가구 3110가구를 발굴하고, 기초생활보장에서 제외됐지만 여전히 경제적 어려움을 겪는 가구를 조사해 502건의 공적 급여·복지서비스를 연계했다. 기초수급 등록장애인 176명에게는 급여관리자를 지정해 수급권도 강화했다.

특히 관악경찰서·소방서·복지관 등과 협업해 '현장 신고-위기도 분류-공동 개입-서비스 연계-사후관리' 5단계 통합 대응 프로세스를 구축했다. 이 '골든타임 복지' 체계로 지난해 61가구를 현장에서 즉시 발굴해 49가구(80.3%)를 공적·민간 서비스로 연계했다. 기존 복지제도로는 파악이 어려운 비수급 위기가구 39가구도 선제적으로 발굴해 이 중 29가구(74.4%)를 복지 사업과 이었다.

올해는 빅데이터 기반 위기 정보를 기존 47종에서 53종으로 늘려 위험 징후 단계부터 대상자를 사전에 찾는 '예측형 복지체계'를 강화한다. 개별 가구 탐지 방식에서 생활권 단위 공간·집단 분석으로 전환하는 '통(統) 단위 은둔형 외톨이 분석' 체계도 새로 도입해 고위험 밀집 지역을 선별할 계획이다. 방문 물품 구입비 지원 사업을 활용해 평소 접촉이 어려운 가정을 직접 찾아 맞춤형 지원을 제공하는 방식도 병행한다.

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구 관계자는 "발굴에서 끝나는 복지가 아니라, 발견 즉시 지원으로 이어지는 골든타임 복지를 실현하는 것이 중요하다"며 "데이터 기반 분석과 민관 협력 강화로 복지 사각지대를 해소하겠다"고 말했다.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



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