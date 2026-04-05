"지금이 매수 타이밍이라더니"…2029년 '대폭락' 경고 나온 비트코인

'Q-데이' 이르면 2029년에 도래

비트코인 670만개 공격에 취약

구글이 2029년 양자컴퓨터가 비트코인 등 디지털자산의 보안을 무력화할 수 있다고 전망하며, 비트코인 가격 급락에 대한 경고가 제기됐다.

포브스는 3일(현지시간) "지금까지 채굴된 비트코인 가운데 약 32%에 해당하는 670만개가 양자 공격에 취약한 주소에 있다"며 이같이 전망했다.

이어 "프로토콜 업그레이드 이전에 양자 기술 돌파가 이뤄질 경우, 노출된 지갑에서 대규모 매도 압력이 발생해 가격이 현재 수준보다 크게 붕괴할 수 있다"면서도 "최근 가격 약세는 양자컴퓨터 이슈뿐 아니라 이란 분쟁, 일본 금리 인상 전망 등 거시경제 요인이 함께 반영된 결과"라고 보도했다.

그러면서 "단기적인 가격 영향은 제한적일 수 있다"며 "대응이 지연될 경우 위험이 커질 수 있다"고 가격 급락 가능성을 경고했다. 다만 코인베이스가 CEO 주도로 대응 논의에 나선 점을 언급하며 "선제적 보안 업그레이드가 이뤄질 경우 비트코인의 장기 생존 가능성에 대한 신뢰가 강화될 수 있다"고 덧붙였다.

앞서 구글 퀀텀AI팀은 지난달 30일 블로그 게시물과 백서를 통해 비트코인 암호를 깨는 데 필요한 연산 능력이 기존 예상보다 낮을 수 있다며 비트코인에 대한 양자 위협이 가까워졌다고 전망했다. 구글은 이른바 'Q-데이(양자컴퓨터가 기존 암호체계를 무력화하는 시점)'가 이르면 2029년에 도래할 수 있다고 예측했다.

구글 모델에 따르면 공격자는 일부 계산을 사전 준비한 뒤 거래가 발생하면 약 9분 내 공격을 완료할 수 있다. 비트코인 거래 확인 시간이 평균 10분인 점을 고려하면, 공격자가 원래 거래보다 먼저 자금을 가로챌 확률이 약 41%에 이른다.

팟캐스트 '언체인드(Unchained)' 진행자 로라 신은 이른바 '9분 공격 창' 문제에 대해 충분히 강력한 양자컴퓨터가 거래 과정에서 공개된 공개키로 개인키를 역산해 다음 블록 확정 이전에 자금을 탈취할 수 있다고 지적했다.

다만 시장은 이를 직접적 위기보다 중기적 위험으로 받아들이는 분위기다. 일각에서는 업계의 발 빠른 대처에 주목하며 희망적인 시각도 내비쳤다.

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매체는 "암스트롱 코인베이스 CEO가 직접 참여하고 코인베이스 개발자 자원을 동원해 대책 마련에 나선 것은 (디지털자산) 업계가 이 문제가 치명적 위협이 되기 전에 심각하게 받아들이고 있음을 보여준다"며 "낙관적 전망으로 볼 때 이러한 선제적 (보안 강화) 대응은 결국 비트코인의 장기 생존 가능성에 대한 신뢰를 강화할 수 있다"고 밝혔다.

이소진 기자 adsurdism@asiae.co.kr



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