"최애 위해서라면 500만원 안 아까워"…36조 덕질 시장 키운 의외의 주역
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'오시카쓰' 인구 2600만명
소비액 최고 연령대는 50대
자신이 좋아하는 인물이나 주제를 '덕질'(광적인 팬활동)하는 '오시카쓰' 시장이 일본에서 고물가에도 흔들리지 않는 소비 산업으로 뿌리내리고 있다.
사진은 기사 중 특정 표현과 무관. 게티이미지뱅크
5일 니혼게이자이신문(닛케이)은 일본에서 아이돌 등 '최애(推·오시)' 연예인을 덕질하는 팬덤 활동인 '오시카쓰'의 소비 시장 규모가 3조8000억엔(약 36조원)으로 커졌다고 보도했다.
노무라 종합연구소가 지난해 3월 발표한 조사 결과에 따르면 15~69세 일본인 중 오시카쓰 인구는 약 2600만 명으로 이 연령대 전체 인구의 30%를 넘었다. 이들의 지출 영역은 라이브 공연이나 경기 관람 입장료뿐 아니라 공식 굿즈, 대상 연예인에게 주는 선물, 카메라와 같은 오시카쓰에 쓰는 물품 구매, 여행비, 덕질 대상과 협업한 상품이나 서비스 구매 등 매우 광범위한 것으로 조사됐다.
특히 닛케이는 오시카쓰를 즐기는 중장년층이 늘어나면서 관련 시장 규모도 커졌다고 짚었다. 과거 수천엔~1만엔(몇만 원~9만4000원) 정도의 티켓이나 굿즈가 오시카쓰 관련 소비의 주류였던 것과 달리 중장년층이 뛰어들면서 고액 소비 양상이 나타났다는 것이다. 예를 들어 한국 팬들처럼 좋아하는 연예인의 생일 등에 전광판 광고를 하는 팬들이 많아졌는데, 이 광고는 1만엔짜리부터 50만엔(약 473만원)에 이른다. 유명 가수의 해외 콘서트나 미국 메이저리그 선수 오타니 쇼헤이의 경기를 보기 위한 여행으로 수십만 엔을 쓰는 사례도 드물지 않다고 이 매체는 전했다.
일본 도쿄 시부야의 거리 풍경. 픽사베이원본보기 아이콘
일본 총무성의 2024년 1월 조사에 따르면 영화·연극 등 입장료와 숙박료 등 오시카쓰 관련 소비액이 가장 많은 연령대는 50대(9만9000엔, 약 93만원)였다. 그다음으로는 40대(8만엔, 약 75만원), 60대(7만엔, 약 66만원)의 순으로, 오시카쓰 소비액은 젊은 층보다 중장년층이 더 많았다.
중장년층은 물가 상승과도 무관하게 오시카쓰에 참여하고 있다. 일본 시장조사업체 인테이지의 지난해 1월 조사에 따르면 '물가 상승이나 엔화 약세가 오시카쓰에 전혀 영향을 미치지 않는다'는 응답은 40~70대에서 50%를 넘었으며, 특히 60대에서는 73%나 됐다. 반면 15~39세에서는 40%대에 그쳤다.
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노무라 증권의 오카자키 고헤이 수석 이코노미스트는 "저출산과 미혼율 상승 및 임금 인상으로 인해 중장년층이 자신에게 쓸 수 있는 금액이 늘어나면서 오시카쓰 전반을 뒷받침하고 있다"고 설명했다.
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