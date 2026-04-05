이란 전쟁 와중에 쫓겨난 랜디 조지 미 육군 참모총장이 미군은 인격적인 지도자를 가질 자격이 있다는 내용의 퇴임 이메일을 남기며 피트 헤그세스 국방장관 등을 저격했다.

미국 CBS 방송은 4일(현지시간) 조지 총장이 군을 떠나며 댄 드리스콜 미 육군장관과 3성, 4성 장성 등에게 보낸 이메일에서 이같이 밝혔다고 보도했다.

피트 헤그세스 미국 전쟁부(국방부) 장관이 4일 오후 서울 용산구 국방부 청사에서 제57차 한미안보협의회의(SCM)를 마치고 가진 공동기자회견에서 취재진의 질문에 답하고 있다. 사진공동취재단 AD 원본보기 아이콘

조지 총장은 이메일에서 "여러분과 함께 복무하며 조국을 위해 장병들을 이끌 수 있었던 것은 가장 큰 영광이었다"며 "앞으로도 임무에 전념하고 혁신을 지속하며 승리를 위해 필요한 것을 확보하기 위해 관료주의를 과감히 타파해나갈 것을 믿는다"고 적었다.

그는 이어 "우리 군은 세계 최고이며 강도 높은 훈련과 용기와 훌륭한 인격을 갖춘 지도자를 가질 자격이 있다"며 "여러분 모두 앞으로도 용기와 품격, 투지를 바탕으로 군을 이끌어 나갈 것을 믿어 의심치 않는다"고 했다.

급작스러운 경질 과정을 고려하면 퇴임 이메일은 상관이었던 피트 헤그세스 국방장관 등을 겨냥한 발언으로 해석된다.

헤그세스 장관은 지난 2일 조지 참모총장에게 사임 및 즉각 전역을 요구한 것으로 전해졌다.

조지 총장은 이라크와 아프가니스탄 등에서 복무했으며 2023년 임명됐다. 미군의 참모총장 임기가 통상 4년인 것을 감안하면 내년까지는 자리를 지킬 것으로 예상됐다.

이와 관련해 한 소식통은 CBS에 헤그세스 장관이 자신과 도널드 트럼프 대통령의 비전을 실행할 인물을 원하고 있다고 전했다.

당분간 미 육군 참모총장직은 크리스토퍼 라네브 육군참모차장이 대행하게 된다. 라네브 직무대행은 참모차장에 임명되기 전까지 헤그세스 장관의 수석 군사보좌관을 지냈다.

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헤그세스 장관은 취임 후 찰스 브라운 합동참모본부 의장과 리사 프란체티 해군 참모총장 등 10여명 이상의 군 수뇌부를 잇달아 해임했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr



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