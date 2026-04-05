주광덕 남양주시장, 신규 단원 42명에게 단복 직접 수여

시범단의 ‘새로운 출발’ 응원…“남양주 위상 널리 알려주길”

남양주시, 시장기 탁구대회 성료…시민 참여형 체육문화 확산

경기 남양주시는 5일 시청 다산홀에서 남양주시태권도협회 태권도시범단 단복 수여식을 열며 시를 대표하는 명예 홍보대사로서의 출발을 알렸다고 밝혔다.

주광덕 남양주시장이 5일 시청 다산홀에서 남양주시태권도협회 태권도시범단 단복 수여식에서 인사말을 하고 있다. 남양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

남양주시가 5일 시청 다산홀에서 남양주시태권도협회 태권도시범단 단복 수여식을 열고 있다. 남양주시 제공 원본보기 아이콘

이번 행사는 태권도시범단 신규 단원에게 단복을 수여해 소속감과 자긍심을 높이고, 시를 대표하는 명예 홍보대사로서 책임과 역할을 다지기 위해 마련됐다.

이날 행사에는 주광덕 남양주시장을 비롯해 남양주시체육회장, 시의원, 강신관 남양주시태권도협회장과 협회 임원, 시범단원과 학부모 등 약 240명이 참석했다. 참석자들은 시범단의 새로운 출발을 함께 축하하며 단원들을 격려했다.

행사는 내빈 소개를 시작으로 △환영사 및 축사 △단복 수여식 △기념촬영 순으로 진행됐다. 특히 주광덕 시장이 신규 단원 42명에게 직접 단복을 전달해 의미를 더했다. 단원들은 단복을 착용하며 시범단의 일원으로서 책임감을 되새겼다.

남양주시 태권도시범단은 초·중·고·대학생 120명으로 구성된 전문 시범단이다. 각종 전국대회와 시범공연에서 우수한 성과를 거두며 시 위상을 높여왔다. 특히 2025년 경기도의장기 시도 대항전 종합우승을 기록하며 뛰어난 기량을 입증했다.

시는 앞으로도 각종 행사와 대외 교류 무대에서 활발한 활동을 이어갈 수 있도록 지원을 이어갈 계획이다.

주광덕 시장은 "오늘 단복을 받은 시범단원 한 사람 한 사람이 남양주시를 대표하는 소중한 얼굴"이라며 "앞으로도 태권도의 정신을 바탕으로 더 큰 무대에서 활약하며 시의 위상을 널리 알려주길 바란다"고 말했다.

강신관 협회장은 "단원들이 자긍심을 갖고 꾸준히 성장할 수 있도록 체계적인 훈련과 지원을 이어가겠다"며 "시민 기대에 부응하는 수준 높은 시범공연으로 보답하겠다"고 밝혔다.

주광덕 남양주시장이 지난 4일 남양주체육문화센터 실내체육관에서 '제20회 남양주시장기 탁구대회'를 개최하고 있다. 남양주시 제공 원본보기 아이콘

주광덕 남양주시장이 지난 4일 남양주체육문화센터 실내체육관에서 '제20회 남양주시장기 탁구대회'를 개최하고 있다. 남양주시 제공 원본보기 아이콘

남양주시, 제20회 시장기 탁구대회 성료…시민 참여형 체육문화 확산

남양주시는 지난 4일 남양주체육문화센터 실내체육관에서 '제20회 남양주시장기 탁구대회'를 개최했다고 5일 밝혔다.

이번 대회는 시민 누구나 참여할 수 있는 생활체육 환경을 조성하고, 탁구 동호인 간 교류를 확대해 지역 체육 공동체를 활성화하기 위해 마련됐다.

이날 행사에는 탁구 동호인과 관계자 등 450여 명이 참석했다. 개회식에는 주광덕 남양주시장을 비롯해 국회의원, 도·시의원, 남양주시탁구협회장 등 주요 내빈이 참석해 선수들을 격려했다.

경기는 오전 8시부터 오후 9시까지 진행됐다. 참가 선수들은 그동안 갈고닦은 기량을 바탕으로 수준 높은 경기를 펼쳤다. 경기장에는 페어플레이 속에서 서로를 응원하는 분위기가 이어져 생활체육 축제로서 의미를 더했다.

시는 이번 대회를 계기로 생활체육 참여가 더욱 확대될 것으로 기대하고 있다. 앞으로도 다양한 체육대회를 통해 시민 누구나 일상 속에서 운동을 즐길 수 있는 환경을 조성할 계획이다.

주광덕 시장은 환영사를 통해 "탁구는 세대를 잇고 사람과 사람을 연결하는 대표적인 생활체육"이라며 "앞으로도 시민 누구나 가까운 곳에서 편리하게 운동할 수 있도록 체육 인프라 확충과 지원에 최선을 다하겠다"고 말했다.

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남해우 남양주시탁구협회장은 "많은 동호인들의 적극적인 참여 덕분에 대회를 성공적으로 개최할 수 있었다"며 "앞으로도 탁구를 통해 시민 건강 증진과 지역 화합에 기여하겠다"고 말했다.

남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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