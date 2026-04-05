'식목일' 李대통령, 청와대·관저에 체리·복사나무 식재…"이 땅에 다시 희망 널리 퍼지길"
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이재명 대통령, SNS 메시지
이재명 대통령은 5일 식목일을 맞아 청와대와 관저에 체리나무와 복사나무를 심었다고 밝혔다.
이재명 대통령은 5일 식목일을 맞아 청와대와 관저에 체리나무와 복사나무를 심었다고 밝혔다.(사진출처: 이재명 대통령 페이스북)
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이 대통령은 이날 페이스북에 올린 글에서 "제81회 식목일을 맞아 관저와 청와대에도 새 생명을 심었다. 체리나무와 복사나무"라며 이같이 전했다.
이 대통령은 "전쟁과 가난으로 황폐했던 우리의 산과 들은 국민 여러분의 손길로 되살아났다"며 "한 그루 한 그루 정성 다해 심은 나무들이 모여 전국 곳곳에 80억 그루가 넘게 자라났고, 그 덕에 산천은 다시 푸른 생명으로 가득해졌다"고 했다.
이어 이번에 심은 나무들에 대해 "아직은 작은 묘목이지만 따스한 봄 햇살이 더해지면, 국민 여러분의 정성으로 키워낸 나무들처럼 머지않아 꽃을 피우고 풍성한 열매를 맺겠지요"라고 적었다.
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그러면서 이 대통령은 "우리 대한민국은 언제나 시련을 넘어 희망을 일궈온 굳건한 저력을 지닌 나라"라며 "혹독한 겨울 지나 새순이 돋고 꽃이 피는 봄의 순리처럼, 이 땅에도 다시 희망의 기운이 널리 퍼질 수 있도록 대통령으로서 최선을 다하겠다"고 했다.
임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
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