5일 탄탄캠프서 (사)지방소멸대응협회 협약

김영록 전남광주특별시장과 (사)지방소멸대응협회는 5일 김영록 후보 선거사무소 ‘탄탄캠프’ 에서 지속가능한 발전을 위한 정책 협약을 맺었다. 김영록 후보측 제공 AD 원본보기 아이콘

김영록 전남광주특별시장 예비후보 선거사무소 '탄탄캠프'는 5일 오후 "(사)지방소멸대응협회와 정책협약을 맺었다"고 밝혔다.

이 자리에는 김영록 후보와 유영태 (사)지방소멸대응협회 이사장, 27개 지자체 지회장, 전남·광주 기술인 대표 등 50여명이 참석했다.

이 자리서 김 후보와 협회는 전남·광주의 지속가능한 미래를 위한 지방소멸 선제대응 5대 정책에 대해 공감하고 상생발전을 위한 정책 협약을 맺었다.

주요 정책은 ▲기초지자체 맞춤형 정책 ▲농산어촌 연계와 협력 ▲중대 도시 연계 협력 경제구조 구현 ▲서해안 관광벨트 조성 ▲에너지 안보 강화 등이다.

협회는 "지방소멸은 한 지역의 문제가 아니라 대한민국의 미래 문제다"며 "김영록 후보는 지방소멸 위기를 선제적으로 대응하고, 지속가능한 미래전략을 실천할 적임자로 지역발전을 위해 함께 뛰겠다"고 다짐했다.

이에 김 후보는 "전남·광주지역 지방소멸 극복과 지속가능한 미래를 위해 최일선 현장에서 활동하고 있는 (사)지방소멸대응협회 회원들과 정책 협약을 맺게 돼 뜻깊다"며 "지역발전을 위해 관련 정책이 반영되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

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한편, (사)지방소멸대응협회는 지방소멸극복을 위해 전남·광주지역에 27개 지자체 지회와 전남·광주 기술인 1,500여명이 활동하고 있는 지역 대표 단체다.

호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



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